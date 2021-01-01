اتهمت الملكة نور الحسين أرملة العاهل الأردني الراحل سلطات بلادها، بمحاولة تنفيذ عملية "اغتيال شخصية" بحق ابنها الأمير حمزة من خلال "حملة إعلامية مضللة".
وكتبت الملكة نور المقيمة في الولايات المتحدة على صفحتها في "تويتر" باللغة الإنجليزية، تعليقا على تداول تسجيلات صوتية منسوبة لولي العهد السابق وأحد المتهمين في قضية "الفتنة": "اغتيال شخصية لأردني هاشمي وطني وشريف من خلال حملة إعلامية مضللة. وجه مخجل للسياسة في منطقتنا ولكن ليس لشعبنا".
وأرفقت الملكة نور تغريدتها بتعليق يتهم المخابرات الأردنية بالوقوف وراء تسريب محادثات "مجزأة ومحاكة" كي تدل على وجود "مؤامرة".
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التعليقات على الملكة نور تتهم السلطات الأردنية بتنفيذ عملية "اغتيال شخصية" بحق ابنها
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