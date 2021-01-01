قال جون دين المستشار السابق للبيت الأبيض خلال فترة حكم نيكسون، على فضيحة مطالبة وزارة العدل أثناء حكم الرئيس ترامب، للمعلومات الخاصة عن أعضاء الكونجرس قائلا: "إن الأمر يتجاوز فضيحة ووترجيت في عهد الرئيس السابق نيكسون.
وأشار المستشار السابق للرئيس الأمريكي نيكسون لـ CNN إلى أن تصرفات وزارة العدل في عهد ترامب تجاوزت ما فعله نيكسون".
وجون دين هو محامي وكاتب وسياسي أمريكي، الولايات المتحدة، انتخب مستشارا البيت الأبيض 9 يوليو 1970 – 30 أبريل 1973.
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التعليقات على المستشار الأسبق للبيت الأبيض: فضيحة «وترجيت» لا تقارن بفعال ترامب
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