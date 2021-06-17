المدارس تبدأ تسليم طلاب الثانوية العامة بطاقات أرقام الجلوس



بطاقات أرقام الجلوس بطاقات أرقام الجلوس

بدأت اليوم السبت، المدارس الثانوى تسليم طلاب الثانوية العامة أرقام الجلوس استعدادا للامتحانات التجريبية التى تنطلق الإثنين 21 يونيو الجارى، والنهائية المقرر لها أن تبدأ يوم 10 يوليو المقبل، ويمكن للطلاب التوجه إلى المدارس لاستلام بطاقات أرقام الجلوس مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.



أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إتاحة البيانات الخاصة بطلاب الشهادة الثانوية العامة (رقم الجلوس- اللجنة التي سيؤدي بها الامتحان)، اليوم، عبر جهاز التابلت الخاص بكل طالب، من خلال تطبيق "تنويهات"، وذلك في إطار استعدادات الوزارة لامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العام للعام الدراسي الحالي 2020/2021.



وأوضحت الوزارة أنه سيتم إتاحة جميع البيانات للطلاب أيضًا عبر الموقع الإلكتروني للوزارة ابتداءً من يوم الجمعة الموافق 18/6/2021، وذلك عبر الرابط: https://g12.emis.gov.eg، ، كما أنه تم تسليم بطاقات أرقام الجلوس للمديريات التعليمية غدًا الخميس الموافق 17/6/2021.

