

الكهرباء: الانتهاء من توصيل التيار لـ20 ألف فدان جديدة بجبل الكامل خلال 5 شهور الكهرباء: الانتهاء من توصيل التيار لـ20 ألف فدان جديدة بجبل الكامل خلال 5 شهور

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة في شهر مايو الماضي متمثلة في الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن إطلاق التيار الكهربائى بمحطة محولات جبل الكامل جهد 66 / 22 كيلوفولت لتلبية احتياجات مشروع استصلاح وزراعة 50 الف فدان بالمنطقة.



ويعتبر توصيل التيار الكهربائي لجبل الكامل وربطه بالشبكة القومية للكهرباء كان يمثل تحدى جديد لقطاع الكهرباء المتمثل في الشركة المصرية لنقل الكهرباء ويعتبر الانتهاء من هذا المشروع في وقت قياسى إنجاز غير مسبوق نظرا لصعوبة الموقع و عدم وجود أي طرق ممهدة ولا يوجد أى من متطلبات الحياة الأساسية التى تمكن العاملين من إنجاز العمل بهذا الشكل.



وفي هذا السياق أكد المهندس حسنى الخولى رئيس شركة نظم القوى الكهربائية التابعة لقطاع الكهرباء والمصممة والمشرفة على تنفيذ المشروع انه بدء العمل مؤخرا لتوصيل التيار ل 20 الف فدان جديدة.

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واضاف الخولي في تصريح خاص ل "بوابة اخبار اليوم" انه سيتم الانتهاء من انارة ال٢٠ الف فدان خلال 5 شهور وانه تم ضغط البرنامج الزمنى لذلك لتلبية احتياجات االمشروع التنموى الذى يغير طبيعة المنطقة تماما.مؤكدا بدء العمل الفعلي في زراعة واستصلاح الآراضى بمنطقة جبل الكامل لتدب الحياة في مناطق لم يدخلها بشر قبل ذلك في صحراء مصر الغربية ويحولها إلى منطقة جذب سكانى واستثمارى ويمهد لإقامة مشروعات للتصنيع وغيرها.وأوضح أن أعمال المتابعة لأحمال الكهرباء تؤكد ارتفاع الاستهلاك بصفة يومية وأن الاستهلاك وصل إلى 6 ميجاوات ومن المقرر ان يرتفع إلى 20 ميجا خلال الفترة القادمة من إجمالي القدرات ستكون متاحة للمنطقة تبلغ 50 ميجاوات وهى كافية لكافة الأنشطة التنموية المقررة بالمنطقة خلال السنوات المقبلة.