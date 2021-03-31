أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة في شهر مايو الماضي متمثلة في الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن إطلاق التيار الكهربائى بمحطة محولات جبل الكامل جهد 66 / 22 كيلوفولت لتلبية احتياجات مشروع استصلاح وزراعة 50 الف فدان بالمنطقة.
ويعتبر توصيل التيار الكهربائي لجبل الكامل وربطه بالشبكة القومية للكهرباء كان يمثل تحدى جديد لقطاع الكهرباء المتمثل في الشركة المصرية لنقل الكهرباء ويعتبر الانتهاء من هذا المشروع في وقت قياسى إنجاز غير مسبوق نظرا لصعوبة الموقع و عدم وجود أي طرق ممهدة ولا يوجد أى من متطلبات الحياة الأساسية التى تمكن العاملين من إنجاز العمل بهذا الشكل.
وفي هذا السياق أكد المهندس حسنى الخولى رئيس شركة نظم القوى الكهربائية التابعة لقطاع الكهرباء والمصممة والمشرفة على تنفيذ المشروع انه بدء العمل مؤخرا لتوصيل التيار ل 20 الف فدان جديدة.
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التعليقات على الكهرباء: الانتهاء من توصيل التيار لـ20 ألف فدان جديدة بجبل الكامل خلال 5 شهور
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