

الكشف عن لكزس NX 2022 الجديدة وفئة 450h+ الكشف عن لكزس NX 2022 الجديدة وفئة 450h+

كشفت لكزس عن سيارتها NX 2022 الجديدة والتي أعيد تصميمها بالكامل لمواكبة تصاميم وتقنيات لكزس.



حصلت السيارة على واجهة محسنة ذات مظهر رياضي، وبأبعاد مناسبة لسيارة الكروس أوفر الجديدة، التصميم الجانبي حصل على حصته من التحسينات حيث تبدو الرفارف أكثر بروزاً، وحصلت الواجهة الخلفية على شريط إضاءة متصل أنيق.



قامت لكزس بإعادة تصميم داخلية السيارة وحصلت على كونسول جديدة من مواد عالية الجودة، إضافة للوحة عدادات رقمية قياس 7 إنش ونظام معلوماتي جديد كلياً بشاشة قياس 9.8 إنش أو 14 إنش، كما يوجد بعض الأزرار والأقراص التقليدية للتحكم.

توفر NX نظام أمان لكزس +3.0 يشتمل على مساعد قراءة لافتات الطريق، ومساعد الحفاظ على المسار، وتحديث لنظام التنبيه قبل الاصطدام مع اكتشاف المركبات القادمة والذي يمكنه استخدام فرامل الطوارئ التلقائية للمساعدة في تجنب الاصطدام الأمامي، كما يتوفر نظام مثبت السرعة المتكيف وغيرها من الميزات.يمكن طلب السيارة بخيارت متعددة من المحركات، المحرك الأساسي سعة 2.5 لتر 4 سلندر ينتج 203 متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، يتوفر هذا المحرك لـNX 250 الأساسية بالدفع الأمامي، والتي يمكنها تخقيق تسارع 0-96 كم/س خلال 8.2 ثانية، وعند طلب الدفع الكلي الاختياري فإن زمن التسارع يزيد لـ8.6 ثانية.يوجد أيضاً محرك جديد 2.4 لتر 4 سلندر تيربو ينتج 275 حصان لفئة NX 350 ويسمح لها بتحقيق تسارع 0-96 كم/س خلال 6.8 ثانية فقط.من ناحية أخرى، ستأتي السيارة بفئة NX 450h+ الهجينة والتي تحمل محرك 2.5 لتر 4 سلندر مع محرك كهربائي للمحور الخلفي وحزمة بطاريات، سيكون المدى الكهربائية للسيارة 58 كيلومتر، ويمكن للسيارة تحقيق تسارع 0-96 كم/س في 6 ثوان، ويمكن إعادة شحنها بالقابس خلال 4 ساعات ونصف باستخدام الشاحن القياسي بقدرة 3.3 كيلوواط، وعند طلب الشاحن الاختياري بقدرة 6.6 كيلوواط سينخفض زمن الشحن إلى ساعتين ونصف فقط.سيبدأ إنتاج 2022 لكزس NX خلال الأشهر القادمة وستطلقها الشركة إلى الأسواق قبل نهاية العام وستعلن عن الأسعار في حينها.







