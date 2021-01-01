كشفت فورد عن أحدث سياراتها البيك أب مارفيك 2022 كأصغر وأرخص سيارة في المجموعة.
تقع مارفيك أسف شقيقتها رانجر، وتأتي على قاعدة عجلات برونكو سبورت ما يعني أنها ستأتي بنظام الدفع الأمامي الأساسي، أو الرباعي الاختياري. ويمكن مشاهد شيء من التشابه في التصميم الخارجي بين السيارتين والذي يبدو أكثر وضوحاً في التصميم الداخلي.
قال مدير تسويق مجموعة شاحنات فورد Todd Eckert في إعلان مارفيك “مافريك لا تشبه أي شيء آخر هناك. إنها شاحنة رائعة المظهر تتميز بأربعة أبواب مع مساحة لخمسة أشخاص بالغين ومحرك قياسي هجين باقتصاد وقود يتفوق على هوندا سيفيك، وقدرات سحب لرحلات عطلة نهاية الأسبوع أو للمشاريع” وأضاف Eckert “السيارة تتحدى الوضع الراهن والصور النمطية لما يمكن أن تكون عليه الشاحنة الصغيرة”.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على الكشف عن فورد مارفيك كأصغر بيك أب لدى الشركة بسعر 20 ألف دولار
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق