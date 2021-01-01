الكاف يقترب من نقل نهائي دوري أبطال أفريقيا من المغرب

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صورة الخبر: الاتحاد الأفريقي لكرة القدم
الاتحاد الأفريقي لكرة القدم

اقترب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» من نقل نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلى وكايزر تشيفز من المغرب.

وبحسب موقع “ هسبورت" المغربي، فأن لجنة المسابقات التابعة للكاف ستدرس خلال هذا الأسبوع نقل نهائي دوري الأبطال من المغرب، بسبب عدم السماح بالحضور الجماهيري.

وأشار الموقع أن تأهل الأهلى وكايزر تشيفز، ورغبة جماهيرهما في الحضور للنهائي، يرجح إمكانية نقل المباراة لبلد آخر يسمح بالحضور الجماهيري في المباراة.

وأكد الموقع أن ملعب دوالا بالكاميرون مرشح بقوة لاستضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلى وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

وحدد الكاف موعد نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلى وكايزر تشيفز، والذى من المقرر أن يقام فى 17 يوليو المقبل بالمغرب.

المصدر: elbalad

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