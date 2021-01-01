الكاف يقترب من نقل نهائي دوري أبطال أفريقيا من المغرب

اقترب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» من نقل نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلى وكايزر تشيفز من المغرب.
وبحسب موقع “ هسبورت" المغربي، فأن لجنة المسابقات التابعة للكاف ستدرس خلال هذا الأسبوع نقل نهائي دوري الأبطال من المغرب، بسبب عدم السماح بالحضور الجماهيري.
وأشار الموقع أن تأهل الأهلى وكايزر تشيفز، ورغبة جماهيرهما في الحضور للنهائي، يرجح إمكانية نقل المباراة لبلد آخر يسمح بالحضور الجماهيري في المباراة.
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