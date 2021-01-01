القومية للأنفاق تقبل عرضًا يابانيًا لتوريد قطارات مترو الهرم

قالت الهيئة القومية للأنفاق إنها قبلت العرض الفني المقدم من شركة يابانية لتصنيع وتوريد القطارات المخطط شرائها للعمل بالمرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو «مترو الهرم» المار بشارع الهرم، وذلك ضمن المناقصة الدولية المحدودة التى طرحتها الهيئة لشراء 23 قطارا مكيفا للعمل بالمشروع بعد انتهاء تنفيذه وتشغيله. وقررت لجنة البت الرئيسية بالهيئة القومية للأنفاق القبول الفني للعرض المقدم من الشركة اليابانية واعتماده من السلطة المختصة، مع المضي قدما في باقى إجراءات اختياره هذه الشركة وفحص عرضها المالى ومقارنته مع القيمة التقديرية المحددة لتكلفة المشروع المخطط انتهاء تنفيذه خلال 4 سنوات.
الشركات اليابانية فقط المسموح لها بتوريد قطارات المترو
كانت الهيئة القومية للأنفاق قد طرحت مناقصة عالمية محدودة لشراء قطارات المشروع «مترو الهرم» وقصرت الاشتراك فيها على الشركات اليابانية وفقا لشروط القرض الياباني المقدم لتمويل تكلفة المشروع، وألزمت الشركات الراغبة فى الاشتراك بالمناقصة بسداد تأمين أبتدائي قدره 64 مليون جنيه قبل إغلاق باب تلقى العطاءات من المتنافسين.
وطرحت الهيئة هذه المناقصة للمرة الثانية بعدما سبق وألغتها فى أول مرة فى يونيو 2019 فى أعقاب تقديم الشركة اليابانية عرض لتصنيع وتوريد القطارات الـ 23 تفوق قيمته القيمة التقديرية المحددة لتكلفة هذه القطارات من قبل لجنة البت الرئيسية بالهيئة القومية للأنفاق.
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