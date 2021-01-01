الليمون مكون سحري مفيد لصحة الجسم، حيث إن له العديد من الخصائص الصحية بسبب احتوائه على فيتامين C وE وA وبعض فيتامينات B أيضًا، والليمون متعدد الاستخدامات من تناوله كعصير إلى استخدامه كعنصر فعال في طهى الطعام، برغم الطعم الحامض لليمون إلا أنه يضيف نكهة رائعة للطعام، ويرصد موقع "تايمز أوف انديا" الفوائد الصحية لليمون.
- فيما يلى.. الفوائد الصحية التي يقدمها الليمون للجسم:
1- يساعد في عملية الهضم
يتناول معظم الناس ماء الليمون بمجرد استيقاظهم صباحًا لأنه يساعد في عملية الهضم، حيث يساعد فى تكسير الطعام بمعدل أبطأ بما يساعد الجسم على امتصاص المزيد من العناصر الغذائية، كما أن السوائل الهضمية الموجودة في المعدة لها نفس مستوى حامض الليمون، مما يساعد في تحسين عملية الهضم وتفادى الإصابة بمشاكل مثل الإمساك وغيرها.
2- تقوية جهاز المناعة
يحتوي الليمون على خصائص مضادة للالتهابات تعزز صحة الجهاز التنفسي، فهو غنى بفيتامين سي والبوتاسيوم اللذين يقويان جهاز المناعة ويحميان عقلك من التلف الخلوي، كما أنه يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا ويساعد في محاربة الأنفلونزا ونزلات البرد.
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التعليقات على الفوائد السحرية لليمون.. يُحارب الجذور الحرة ويُعزز جهاز المناعة
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