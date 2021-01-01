

الفوائد السحرية لليمون.. يُحارب الجذور الحرة ويُعزز جهاز المناعة الفوائد السحرية لليمون.. يُحارب الجذور الحرة ويُعزز جهاز المناعة

الليمون مكون سحري مفيد لصحة الجسم، حيث إن له العديد من الخصائص الصحية بسبب احتوائه على فيتامين C وE وA وبعض فيتامينات B أيضًا، والليمون متعدد الاستخدامات من تناوله كعصير إلى استخدامه كعنصر فعال في طهى الطعام، برغم الطعم الحامض لليمون إلا أنه يضيف نكهة رائعة للطعام، ويرصد موقع "تايمز أوف انديا" الفوائد الصحية لليمون.



- فيما يلى.. الفوائد الصحية التي يقدمها الليمون للجسم:

1- يساعد في عملية الهضم

يتناول معظم الناس ماء الليمون بمجرد استيقاظهم صباحًا لأنه يساعد في عملية الهضم، حيث يساعد فى تكسير الطعام بمعدل أبطأ بما يساعد الجسم على امتصاص المزيد من العناصر الغذائية، كما أن السوائل الهضمية الموجودة في المعدة لها نفس مستوى حامض الليمون، مما يساعد في تحسين عملية الهضم وتفادى الإصابة بمشاكل مثل الإمساك وغيرها.





2- تقوية جهاز المناعة

يحتوي الليمون على خصائص مضادة للالتهابات تعزز صحة الجهاز التنفسي، فهو غنى بفيتامين سي والبوتاسيوم اللذين يقويان جهاز المناعة ويحميان عقلك من التلف الخلوي، كما أنه يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا ويساعد في محاربة الأنفلونزا ونزلات البرد.

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3- يحارب الجذور الحرةالجذور الحرة بمثابة أعداء للجسم لأنها أحد العوامل المسببة للشيخوخة، وتعزز نمو وتطور السرطان وموت الخلايا بسبب الأضرار التأكسدية التي تسببها لجسم الإنسان، ويعتبر فيتامين سى الموجود في الليمون أحد مضادات الأكسدة الذى يساعد على درء هذه الجذور الحرة، كما أنه يساعد الجسم على الشفاء بشكل أسرع ويمنع التجاعيد ويحافظ على شباب البشرة.الليمون بطبيعة الحال يساعد في مقاومة العدوى والإصابة بالأمراض، لذلك ينصح بتناول ليمونة كل يوم.