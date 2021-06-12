

الفلاحين: تطبيق هذا القرار المؤجل سيؤدى إلي انخفاض أسعار الدواجن.. تفاصيل الفلاحين: تطبيق هذا القرار المؤجل سيؤدى إلي انخفاض أسعار الدواجن.. تفاصيل

قال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين ، إن قرار وزاره الزراعة بحظر بيع الدواجن الحية قديم ولكنه مؤجل ولم يتم تطبيقه حتى الآن لأسباب لها علاقه بالبائعين وليس لها علاقه بالتجار والمصدر العام.



وأضاف "أبوصدام" في تصريحات لـ "صدى البلد " ،نحاول مراعاة حقوق البائعين بتوفير المكان المناسب لهم ولكن نقوم بتوعيه المواطنين بشراء الدواجن مدبوحه غير حيه ، مناشدا بضرورة تطبيق القرار لعدة أسباب من أهمها أن بيع الدواجن الحية يؤدي الي انتشار الأمراض المعدية’.



وأوضح أن الدواجن الحية تؤدي الي زيادة الأسعار لأنها تتكلف فى تربيتها ووجودها فى المتجر مثل تناول الأعلاف وغيره ، كما أن عدم بيعها يؤدى إلي تلفها ، مؤكدا أن الكثير من المواطنين تعارض هذا الموضوع للشك فى فساد الدواجن .



وأكد نقيب الفلاحين، أن منع تداول الدواجن الحيه سيؤدي إلي تقليل الحلقات الوسيطة بما يخفض الأسعار علي المستهلكين ويمنع الخطر الدائم من جراء عمليات بيع الدواجن حيه بتسهيل طرق الرقابة علي الدواجن والتأكد من سلامتها وعدم حملها للامراض.

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وتابع أن بيع وشراء الدواجن الحية عادة عفي عليها الزمن وأن معظم دول العالم تسير في طريق عدم بيع الدواجن حية أو ذبحها خارج المجازر، وتطبيق ذلك يعد مصلحة عامة ولن تؤثر سلبيا علي أحد سواء المربي أو التجار حيث سيحول باعة الدواجن الحية محلاتهم إلي محلات تبيع الدواجن مبردة أو مجمدة وستربط مزارع الدواجن بالمجازر ما يؤدي إلي عدم تلوث البيئة والحد من انتشار الأمراض التي تهدد الصحة العامة والانتاج الداجنى.