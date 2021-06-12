قال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين ، إن قرار وزاره الزراعة بحظر بيع الدواجن الحية قديم ولكنه مؤجل ولم يتم تطبيقه حتى الآن لأسباب لها علاقه بالبائعين وليس لها علاقه بالتجار والمصدر العام.
وأضاف "أبوصدام" في تصريحات لـ "صدى البلد " ،نحاول مراعاة حقوق البائعين بتوفير المكان المناسب لهم ولكن نقوم بتوعيه المواطنين بشراء الدواجن مدبوحه غير حيه ، مناشدا بضرورة تطبيق القرار لعدة أسباب من أهمها أن بيع الدواجن الحية يؤدي الي انتشار الأمراض المعدية’.
وأوضح أن الدواجن الحية تؤدي الي زيادة الأسعار لأنها تتكلف فى تربيتها ووجودها فى المتجر مثل تناول الأعلاف وغيره ، كما أن عدم بيعها يؤدى إلي تلفها ، مؤكدا أن الكثير من المواطنين تعارض هذا الموضوع للشك فى فساد الدواجن .
وأكد نقيب الفلاحين، أن منع تداول الدواجن الحيه سيؤدي إلي تقليل الحلقات الوسيطة بما يخفض الأسعار علي المستهلكين ويمنع الخطر الدائم من جراء عمليات بيع الدواجن حيه بتسهيل طرق الرقابة علي الدواجن والتأكد من سلامتها وعدم حملها للامراض.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على الفلاحين: تطبيق هذا القرار المؤجل سيؤدى إلي انخفاض أسعار الدواجن.. تفاصيل
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق