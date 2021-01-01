"الفطر الأسود الأسباب وطرق الوقاية".. ندوة بتمريض عين شمس

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نظمت وحدة الأزمات والكوارث بكلية التمريض جامعة عين شمس التابعة لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة ندوة بعنوان "الفطر الاسود ... الأسباب وطرق الوقاية منه".



جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، والدكتور هشام تمراز نائب رئيس جامعة عين شمس ، والدكتورة سحر موسى عميد الكلية، وا.د. هيام طنطاوي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وباشراف الدكتورة رانيا عبد الحميد زكى مدير وحدة الازمات والكوارث بالكلية.



وقد أقيمت الندوة لكل من أعضاء هيئة التدريس والموظفين بالكلية ، وتم عرضها إلكترونيا.

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وقد حاضر بالندوة كلا من الدكتورة أرزاق محمد خليفة، والدكتورة إيمان الحويط مدرس التمريض الباطنى والجراحى بالكلية، حيث تضمنت شرح وافى عن التعريف بمرض الفطر الأسود وأنه عدوى فطرية نادرة تصيب الأشخاص قليلي المناعة الذين يعانون منه أو من أمراض مزمنة أخرى كمرض السكري أو الفشل الكلوى المتقدم أو الأورام الخبيثة المتأخرة أو نتيجة تعاطي دواء الكورتيزون بكثافة ويعد مرض الفطر الأسود من الأمراض الغير معدية وأنه مرض نادر الحدوث.كما تم خلال الندوة عرض لأسبابه وأعراضه والتى أبرزها ارتفاع درجة الحرارة، ووجود ألم في الأنف والعين، والصداع الشديد، ثم انسداد جهة واحدة من الأنف، مع رائحة كريهة بالأنف يلاحظها المحيطون بالمريض وليس المريض نفسه، ونزيف في الجهاز الهضمي، ووجود دم في البراز وفقدان الوعي، وألم في الأعصاب وجلطات، وإسهال، وقد تحدث بعض المضاعفات مثل العمى، بالإضافة لشرح طرق علاجه ؟وشملت الندوة عرض الأنواع المختلفة للقاحات المتداولة ضد فيروس كورونا ،واهمية هذه التطعميات ، وما هى المضاعفات التى تحدث فى حالة عدم الإلتزام بالتطعيم.كما أوصت الندوة بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتجنب مصادر العدوى ،وأهمية تعميم الندوة على جميع الكليات بجامعة عين شمس.