

الغرغرة بالماء المالح.. لالتهاب الحلق وآلام الأسنان ورائحة الفم الكريهة الغرغرة بالماء المالح.. لالتهاب الحلق وآلام الأسنان ورائحة الفم الكريهة

الغرغرة بالماء المالح، هي علاج سهل، تم اختباره للأمراض الشائعة مثل التهاب الحلق. غالبًا ما تستخدم الخصائص المضادة للالتهابات، والمضادة للبكتيريا، لهذا المحلول، لمحاربة التهابات الجهاز التنفسي العلوي. وغيرها من الفوائد الطبية.



فوائد الغرغرة بالماء المالح

1- التهاب الحلق

يمكن أن يكون التهاب الحلق، نتيجة عدوى بكتيرية، أو فيروسية، أو تفاعلات حساسية. قد تساعد الغرغرة بالماء المالح في تخفيف الحالة.



2- التهابات الجهاز التنفسي العلوي

قد تساعد في تقليل التهابات الجهاز التنفسي العلوي، مثل الأنفلونزا ونزلات البرد والتهاب الحلق.

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وفقًا لإحدى الدراسات، يعد استخدامها ثلاث مرات يوميًا طريقة سهلة وفعالة من حيث التكلفة لتقليل خطر الإصابة بعدوى الجهاز التنفسي العلوي بنسبة 40٪ .3- السعال الجافتعمل بشكل جيد في علاج السعال الجاف، وكذلك السعال المملوء بالبلغم.4- وجع الاسنانيحدث ألم الأسنان، بسبب تراكم الصديد، في وسط السن، نتيجة لعدوى بكتيرية. الغرغرة بالماء المالح قد تخفف الألم عن طريق طرد بعض السوائل من السن. يمكنك شطف فمك بالماء المالح كل بضع ساعات. الملح مطهر طبيعي قد يساعد في تخفيف التورم في الأنسجة5- التهاب اللثةقد تعالج وتمنع ترسبات الأسنان، والتهاب اللثة. البلاك هو طبقة لزجة من البكتيريا، تتشكل على الأسنان، وعلى طول بطانة اللثة. إذا تركت دون علاج لفترة طويلة، يمكن أن تتصلب وتتحول في النهاية إلى التهاب اللثة.يتميز التهاب اللثة، باللثة المنتفخة المؤلمة. يمكن أن يؤدي أيضًا إلى أمراض الفم الأكثر خطورة وفقدان الأسنان. أفضل طريقة لمنع ذلك هي الغرغرة بالماء الدافئ والملح عدة مرات في الأسبوع. هذا يساعد على إزالة البلاك المتراكم على أسنانك .6- يزيل المخاط ويخفف من احتقان الأنفقد تساعد على تخفيف تراكم المخاط في الجهاز التنفسي وتجويف الأنف وطرده. هذا يقلل من الالتهاب وقد يخفف آلام الحلق.7- يحافظ على مستويات الأس الهيدروجيني الطبيعيةهناك أدلة محدودة متاحة في هذا الصدد. تشير الأدلة القصصية إلى أن الماء المالح يساعد في تحييد الأحماض في الحلق التي تنتجها البكتيريا الغازية ويساعد في الحفاظ على توازن صحي في درجة الحموضة.يساعد توازن الأس الهيدروجيني الطبيعي البكتيريا الطبيعية في الحلق والفم على الازدهار. كما أنه يمنع البكتيريا غير المرغوب فيها من التراكم والتسبب في الالتهابات.8- رائحة الفم الكريهةيمكن أن تحيد الأحماض في فمك. يستعيد مستوى الأس الهيدروجيني الطبيعي ويطرد بكتيريا الفم. فتشير الأدلة القصصية إلى أنها قد تساعد في القضاء على رائحة الفم الكريهة.9- التهاب اللوزتينيمكن أن تلتهب اللوزتين بسبب عدوى بكتيرية أو فيروسية، وتؤدي إلى أعراض مثل التهاب الحلق والبلع المضطرب وطلاء أصفر-أبيض على اللوزتين. يمكن لهذه الطريقة أن تساعد في تخفيف الألم في الحلق وتخفيف بعض هذه الأعراض.10- داء المبيضاتداء المبيضات، هو عدوى فطرية تحدث عندما تبدأ فطريات المبيضات في النمو في الفم أو الحلق أو المريء. يمكن أن يؤدي ذلك إلى ظهور أعراض مثل بقع بيضاء في فمك وحلقك، وإحساس قطني في فمك، وألم أثناء البلع. الملح له خصائص مضادة للميكروبات. قد يساعد الشطف والغرغرة بالماء المالح في مكافحة عدوى المبيضات.