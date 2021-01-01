العثور على "رسالة في زجاجة" عبرت آلاف الكيلومترات في 3 سنوات

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صورة الخبر: العثور على "رسالة في زجاجة" عبرت آلاف الكيلومترات في 3 سنوات
العثور على "رسالة في زجاجة" عبرت آلاف الكيلومترات في 3 سنوات

عثر مراهق على رسالة في زجاجة بدأت رحلتها عام 2018 وقطعت أكثر من 3200 كيلومتر، حسبما كشفت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

وذكر المصدر أن صاحب الرسالة يدعى شون سميث ويبلغ من العمر الآن 16 عاما، مضيفا أنه أرسل رسالته أثناء إجازته في ولاية رود آيلاند الأميركية خلال عيد الشكر، عام 2018.

وجاء في الرسالة: "إنه عيد الشكر. أبلغ من العمر 13 عاما وأزور العائلة في رود آيلاند. أنا من ولاية فيرمونت".

ووصلت الرسالة إلى كريستيان سانتوس البالغ من العمر 17 عاما، حيث عثر عليها مؤخرا في جزر الأزور، وهي أرخبيل برتغالي صغير.

وقال سانتوس إنه كان يلتقط القمامة العائمة في الماء كما يفعل دائما، في محاولة لـ"مساعدة البيئة"، وحين لمح الزجاجة فتحها لمعرفة ما بداخلها، قبل أن يكتشف رسالة شون سميث.

وأرسل كريستيان رسالة إلى البريد الإلكتروني الذي كان مرفقا داخل الزجاجة، وتعرف على سميث بعد أن التقيا افتراضيا عبر برنامج "زووم".

وقال شون: "أعتقد أنه من الرائع أن شخصا في نفس عمري وجد رسالتي في مكان بعيد جدا، ونجحنا بالفعل في التواصل".

صورة الخبر: العثور على "رسالة في زجاجة" عبرت آلاف الكيلومترات في 3 سنوات

المصدر: سكاى نيوز عربية

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