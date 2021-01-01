في مداخلة تليفونية لبرنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، أدلى اللواء حسام الدين مصطفى رئيس هيئة الطرق والكباري بعدة تصريحات تخص منظومة النقل بشكل عام.
أول التصريحات كان عن الأتوبيسات الترددية أو BRT، وهو أتوبيس يلف الطريق الدائري بمسار معزول بحارات منفصلة في توقيتات محددة، ووسيكون بديلاً للميكروباصات التي سيتم منعها من الوجود على الدائري.
وأوضح اللواء حسام الدين مصطفى أن هناك نماذج لأتوبيسات BRT ستبدأ العمل قريبًا، بينما ستظهر المحطات على الدائري خلال 3 شهور.
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التعليقات على الطرق والكباري: الأتوبيس الترددي بديل الميكروباصات على الدائري قريبًا
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