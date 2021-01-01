الطرق والكباري: الأتوبيس الترددي بديل الميكروباصات على الدائري قريبًا

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صورة الخبر: الطرق والكباري: الأتوبيس الترددي بديل الميكروباصات على الدائري قريبًا
الطرق والكباري: الأتوبيس الترددي بديل الميكروباصات على الدائري قريبًا

في مداخلة تليفونية لبرنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، أدلى اللواء حسام الدين مصطفى رئيس هيئة الطرق والكباري بعدة تصريحات تخص منظومة النقل بشكل عام.

أول التصريحات كان عن الأتوبيسات الترددية أو BRT، وهو أتوبيس يلف الطريق الدائري بمسار معزول بحارات منفصلة في توقيتات محددة، ووسيكون بديلاً للميكروباصات التي سيتم منعها من الوجود على الدائري.

وأوضح اللواء حسام الدين مصطفى أن هناك نماذج لأتوبيسات BRT ستبدأ العمل قريبًا، بينما ستظهر المحطات على الدائري خلال 3 شهور.

تحدث رئيس هيئة الطرق والكباري أيضًا عن عملية توسيع الحارات على الدائري، وأوضح أن هناك محورين يتم العمل عليهما، من الأوتوستراد للمريوطية ومن بعد الشاذلي لإسكندرية الزراعي، وسيصل التوسيع إلى 7 و8 حارات.كما سيعاد تأهيل العديد من المطالع والمنازل الموجودة على الطريق الدائري.

وأخيرًا أوضح سيادة اللواء أن التشغيل التجريبي للقطار الكهربائي الذي يصل إلى العاصمة الإدارية الجديدة سيكون قريبًا.

المصدر: عالم السيارات

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