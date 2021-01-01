الصين تطور "نسخة جديدة" من حواجز الرمال المصنوعة من القش لمكافحة التصحر

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الصين تطور "نسخة جديدة" من حواجز الرمال المصنوعة من القش لمكافحة التصحر

نجحت الصين في وضع "نسخة جديدة" من حواجز الرمال المصنوعة من قش القمح في الصحراء؛ لمكافحة التصحر، حيث تتمكن الحواجز الجديدة التي تأخذ شكل "حبل شبكي" من تثبيت الرمال خلال أربعة أسابيع فقط، إضافة إلى زيادة ملموسة بكفاءة العمل.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية، اليوم الثلاثاء أن عمال الغابات المحلية في مدينة (تشونغو) بمنطقة نينغشيا شمال غربي الصين، نجحوا في صناعة تلك الحواجز، خصوصا وأن هذه المنطقة تعتبر رابع أكبر صحراء في الصين، وواحدة من أكثر المناطق تضررا بالتصحر في الصين.

وأوضحت أن حواجز الرمال من قش القمح أصبحت أول خطة صينية لمكافحة التصحر يتم تصديرها إلى العالم، حيث لا تزال هذه الخطة رخيصة ومريحة وصديقة للبيئة وتلعب دورا رائدا في مكافحة التصحر في أجزاء كثيرة من الصين، وتعد حواجز الرمال المصنوعة من قش القمح على شكل "حبل شبكي" في صحراء تنغر بمدينة (تشونغوي) "نسخة مطورة" للحواجز التقليدية.

ويطلق على التصحر اسم "سرطان كوكب الأرض" إذ يعد مشكلة إيكولوجية عالمية، وتعد الصين من أكثر الدول تضررا بالتصحر في العالم، وهو ما يدفعها لإيلاء أهمية كبيرة لمنع التصحر ومكافحته، وأظهرت بيانات رسمية أن إجمالي مساحة الأراضي المتصحرة في الصين بلغت 2.6 مليون كيلومتر مربع حتى نهاية عام 2014، ما يمثل 27.20 % من مساحة البلاد، في حين بلغت مساحة الأراضي شديدة التصحر 1.7 مليون كيلومتر مربع، وهو ما يمثل 17.93% من مساحة البلاد.

المصدر: اليوم السابع

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