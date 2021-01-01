نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان عدة إرشادات لمكافحة السمنة، أبرزها التقليل من الأطعمة عالية الدهون كالزبدة والسمن الصناعي والجلد والدهن واللحوم المصنعة والأجبان كاملة الدسم، واستبدالها بالدهون الصحية مع مراعاة عدم الإكثار منها كزيت الزيتون، والزيت الحار، والسوداني (كمية لا تتجاوز كبشة اليد).
ونصحت الوزارة بتناول الأسماك مرتين في الأسبوع، والامتناع عن تناول القشطة والمايونيز.
ومن ضمن الإرشادات التي نشرتها الوزارة على صفحتها الرسمية تحت عنوان «إرشادات لمكافحة السمنة»، ممارسة الرياضة باستمرار كالمشي السريع والجري والسباحة، وتقليل الملح إلى الحد المعقول، ومتابعة الوزن دوريًا.
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التعليقات على الصحة تنشر «وصفة» لمكافحة السمنة: الامتناع عن «القشطة» والإكثار من المياه
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