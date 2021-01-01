

"الشوارب المزدوجة" موضة جديدة تثير حالة من الجدل .. اعرف الحكاية "الشوارب المزدوجة" موضة جديدة تثير حالة من الجدل .. اعرف الحكاية

برزت موضة الشوارب المزدوجة، الأيام الماضية، وأثارت حالة من الجدل، إذ بدأ بعض الرجال الذين يتباهون بشواربهم فى اعتماد الموضة الجديدة، إلا أن الموضة الغريبة لم تلقى قبولا كبيرا بين النساء.



الموضة الغريبة، بدأت تزداد شعبيتها حول العالم، وتمثلت فى إطالة شعر الوجه، بحيث يحصل الرجل على شاربين معا، وفقا لموقع سكاى نيوز عربية.



وبدأ رواد مواقع التواصل الاجتماعى فى تداول صور لرجال لديهما شاربين، يكون الأول في الموقع المعتاد على الشفة العليا، بينما يأتي الثاني تحت الشفة السفلى.

وأثارت الموضة الجديدة حالة من الجدل، وخصوصا بين النساء، حيث اعتبر فريق منهن "الشارب المزدوج" توجها جديدا يعكس تغييرا في شكل الرجال، وبأنه مثير للإعجاب، فيما اعتبرت أخريات الموضة أنها "جنونا"، واصفين "الشارب المزدوج" بأنه يعبّر عن "عقدة نقص" لدى من يتبناها.وتساءلت فتيات عن المجهود الذي سيبذله الرجال للحفاظ على هذا الشكل الجديد، فيما يتعلق بالكريمات ومستحضرات التجميل والعناية، إلى جانب المبالغ المالية التي ستدفع للحلاق الذي سيحرص على تشذيب شعر الشاربين باستمرار بشكل احترافي



