برزت موضة الشوارب المزدوجة، الأيام الماضية، وأثارت حالة من الجدل، إذ بدأ بعض الرجال الذين يتباهون بشواربهم فى اعتماد الموضة الجديدة، إلا أن الموضة الغريبة لم تلقى قبولا كبيرا بين النساء.
الموضة الغريبة، بدأت تزداد شعبيتها حول العالم، وتمثلت فى إطالة شعر الوجه، بحيث يحصل الرجل على شاربين معا، وفقا لموقع سكاى نيوز عربية.
وبدأ رواد مواقع التواصل الاجتماعى فى تداول صور لرجال لديهما شاربين، يكون الأول في الموقع المعتاد على الشفة العليا، بينما يأتي الثاني تحت الشفة السفلى.
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التعليقات على "الشوارب المزدوجة" موضة جديدة تثير حالة من الجدل .. اعرف الحكاية
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