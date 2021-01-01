الشرطة الإيطالية تفشل فى السيطرة على حفل يضم 700 شاب يهدد بنشر سلالة دلتا



الشرطة الإيطالية الشرطة الإيطالية

تجمع أكثر من 700 شاب، فى إحدى الحفلات التى اقيمت بشكل غير شرعى فى منطقة لومبارديا فى إيطاليا، والتى تثير العديد من المخاوف من سلالة دلتا لكورونا، حسبما قالت صحيفة "الموندو" الإسبانية.



وأشارت الصحيفة إلى أنه وسط الموسيقى الصاخبة اندلعت حالة من الفوضى فى ايطاليا بعد قرار خلع الكمامة وازالة بعض القيود المشددة، بدأ الحفل غير المصرح به يوم السبت ب 100 شاب وصلوا بالقطار ثم ساروا إلى المكان المحدد للاجتماع، مرج كاسينا رونتشى، وهو مقلع قديم مهجور.



كان حوالى 50 من ضباط الشرطة الإيطالية يراقبون، يحاولون السيطرة على الشباب، معظمهم فى حالة سكر وبدون كمامة.

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واصطف العشرات من الشبان على طول الطريق. وأضاف عضو المجلس "من الواضح أن قلقنا ينصب بشكل أساسى على المغادرة وخطر انتشار جديد للعدوى".فى ماليو، فى الواقع، ظهرت 11 حالة جديدة من كورونا خلال هذا الأسبوع، ثلاث منها كانت من سلالة دلتا. وأوضح العمدة: "تم إرسال العينات الثمانية الأخرى إلى بافيا لتحليلها ونحن ننتظر النتائج".لم تظهر أى من الحالات الجديدة أعراضًا شديدة، باستثناء حالة واحدة عانت من أعراض الالتهاب الرئوى الخلالي. حددت الشرطة هوية العشرات من المشاركين ومن المرجح أن تبدأ الشكاوى الأولى ضد المنظمين اليوم الاثنين.أصبحت إيطاليا اليوم الاثنين، بكل مناطقها "منخفضة المخاطر" لناحية انتشار فيروس كورونا، ولم يعد وضع الكمامات فى الأماكن الخارجية إلزاميا، ما يمثل مرحلة بارزة بالنسبة إلى أول دولة أوروبية ضربها الوباء فى فبراير 2020.نفت وزارة الصحة للمرة الأولى، كل منطقة من مناطق إيطاليا العشرين على أنها "بيضاء"، ما يدل على انخفاض المخاطر، وذلك بموجب نظام التصنيف المرمز بالألوان فى البلاد والذى يقيّم مخاطر انتشار كورونا.