السيسي يعين سفيرا لمصر لدى قطر

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السيسي

قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تعيين سفير لمصر لدى قطر، حسبما ذكرت الجريدة الرسمية، الأربعاء.

وقبل أيام، أجرى وزيرا خارجية مصر وقطر مباحثات رسمية بحضور وفدي البلدين، في مقر وزارة الخارجية القطرية بالدوحة.

وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري قد أجرى زيارة إلى الدوحة، حاملا رسالة من السيسي إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، بشأن التطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات بين البلدين.

المصدر: skynewsarabia

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