السيسي: طموحات الشعب المصري تتجاوز ما تحقق حتى الآن



الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن بلاده لا تزال في بداية مشوارها التنموي، وأن طموحات الشعب المصري تتجاوز ما تحقق حتى الآن.



وجاءت تصريحات السيسي خلال استقباله وزراء ومسؤولي الإعلام العرب على هامش الدورة الـ51 لمجلس وزراء الإعلام العرب بجامعة الدول العربية.



وأشار إلى أن بلاده اتخذت قرارا استراتيجيا بالمضي قدما في مسارين متوازيين، وهما مسار مكافحة الإرهاب ومسار البناء والتعمير إلى جانب مواجهة مشاكلها بتجرد حقيقي.

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وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بأن الرئيس أكد حرص مصر على تعزيز دور الإعلام العربي والوطني، ليواكب الطفرات السريعة التي شهدها مجال الإعلام خلال السنوات الأخيرة، ونظرا لأهميته الاستراتيجية في مساندة الجهود الوطنية في مختلف المجالات لتحقيق الاستقرار والتنمية، وذلك من خلال المساعدة في رصد مطالب الجماهير، وتوعية الرأي العام بدعم مؤسسات الدولة ومخاطر التماشي مع الدعوات الهدامة التي تستهدف نشر الفوضى، والتحذير من الأهداف الخبيثة للجماعات الإرهابية، وتفنيد مزاعمها المغلوطة التي تتعارض كليا مع تعاليم الدين الإسلامي، وتستهدف بالأساس المساس بكيان الدولة الوطنية.