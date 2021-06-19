

السكة الحديد تبدأ التشغيل الصيفي بقطارات جديدة لمرسى مطروح (المواعيد) السكة الحديد تبدأ التشغيل الصيفي بقطارات جديدة لمرسى مطروح (المواعيد)

قررت السكة الحديد تشغيل خدمة جديدة ما بين القاهرة ومرسى مطروح، والعكس طريق المناشي- إيتاي وذلك ابتداء من 19/6/2021 مع بدء الموسم الصيفي في إطار التيسير على المصيفين.



وأوضح بيان هيئة السكة الحديد، الأحد، أن القطارات التي سيتم تشغيلها هي كالتالي:



- تشغيل قطار 939 / 940 ما بين القاهرة - مطروح بعدد 10 عربات مكيفة طريق المناشي وذلك ابتداء من يوم 19/6/2021.

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ثم يعود بقطار 943 / 942 ما بين مطروح والقاهرة بنفس التركيب طريق المناشي وذلك من يوم 20/6/2021 ويستمر يوميًا لحين صدور تعليمات أخرى.- تشغيل قطار نوم رقم 773 / 772 القاهرة- مرسى مطروح طريق المناشي قيام القاهرة الساعة 22:35 وذلك اعتبارًا من يوم السبت الموافق 19/6/2021 على أن يعمل أيام السبت والاثنين والأربعاء من كل أسبوع.ويعود بقطار نوم رقم 775 /774 نوم ما بين مرسى مطروح - القاهرة طريق المناشي قيام مرسى مطروح الساعة 19:30 وذلك اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 20/6/2021 على أن يعمل أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع، ويستمر لحين صدور تعليمات أخرى، بالإضافة إلى استمرار تشغيل قطاري 1205/ 1206، 1209/ 1208 بتركيبه وجدوله الحالي.