السجن 5 سنوات لـ10 متهمين وبراءة 14 آخرين فى أحداث سيدة الكرم بالمنيا

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صورة الخبر: أحداث سيدة الكرم بالمنيا
أحداث سيدة الكرم بالمنيا

قضت محكمة جنايات المنيا، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار أشرف محمد على، بالسجن لمدة 5 سنوات لـ10 متهمين في أحداث تخريب وعنف وحرق منازل مواطنين أقباط خلال أحداث شغب وقعت بقرية الكرم التابعة لمركز أبوقرقاص في المنيا، في شهر مايو من عام 2016، علي خلفية إشاعة حب بين تاجر وربة منزل، فيما برأت ذات المحكمة 14 متهما آخرين في القضية، لعدم كفاية الأدلة.

وتعود أحداث الواقعة إلى مايو من عام 2016، بوقوع مشاجرة وأعمال عنف بين مسلمين وأقباط، داخل قرية الكرم التابعة لمركز أبوقرقاص، بسبب إشاعة حب، ووجود علاقة بين شاب مسيحي وربة منزل مسلمة.

المصدر: elbalad

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