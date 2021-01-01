

الزمالك يمدد عقد الونش حتى 2025 الزمالك يمدد عقد الونش حتى 2025

نجحت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب في تمديد عقد محمود حمدي الونش مدافع الفريق لـ ٣ سنوات قادمة حتى عام ٢٠٢٥



كما وقع الونش ووكيل أعماله أحمد يحيي على عقد إعلاني مع احدى شركات الصناعات الغذائية للترويج لمنتجات الشركة في الفترة القادمة.



جاء ذلك في حضور الدكتور حسين السمري المدير التنفيذي للنادي وطارق جبريل المدير المالي وعضوي اللجنة هاني بيرزي وحسين السيد.

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على جانب فتح مسؤولو نادي الزمالك ملف التجديد لـ أحمد سيد زيزو لاعب الوسط المهاجم بالفريق الأبيض .يأتي تجديد زيزو هذا بناء على طلب الفرنسي كارتيرون المدير الفني لناد الزمالك ، لاسيما وأن عقد اللاعب مع القلعة البيضاء ينتهي بنهاية الموسم المقبل.وعقد بعض أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك جلسة بالأمس مع زيزو في حضور والده، وشهدت الجلسة حضور فاروق جعفر المستشار الفني لمجلس الإدارة وتم الحديث عن ملف تجديد عقد اللاعب.ترحيب زيزوورحب زيزو بالاستمرار في الزمالك وشهدت الجلسة اتفاق مبدئي بين الطرفين على التجديد.وكشف مصدر مطلع داخل الزمالك أنه سوف يتم التفاوض على المقابل المادي ومدة التعاقد في جلسة جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة.