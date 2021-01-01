

الزمالك يفعل بند شراء الجزيري من المقاولون الزمالك يفعل بند شراء الجزيري من المقاولون

فعل مسؤولو الزمالك بند شراء التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم المقاولون العرب والذي يلعب ضمن صفوف الأبيض على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.



وكشف مصدر داخل الزمالك عن توقيع اللاعب التونسي منذ لحظات قليلة على عقود انضمامه للفريق الأبيض بشكل نهائي وفقا للبند الذي تم وضعه بأحقية النادي في الحصول على خدمات الجزيري مقابل 12 مليون جنيه.



ويستمر سيف الدين الجزيري مع الزمالك حتى صيف 2024 بعدما تم تفعيل بند الشراء وإخطار مسؤولي المقاولون قبل انقضاء المهملة القانونية لتفعيل البند.

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وانضم سيف الدين الجزيري للزمالك في يناير/ كانون الثاني الماضي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع وضع بند بأحقية النادي الأبيض في التعاقد مع اللاعب مقابل سداد 12 مليون جنيه لصالح المقاولون العرب.وأكد مصدر مطلع في المقاولون العرب، تواصل الزمالك مع إدارة الذئاب خلال الساعات الماضية، للتأكيد على تفعيل بند شراء سيف الدين الجزيري.وقال المصدر لكووورة: "اللاعب التونسي أبدى رغبته في البقاء في الزمالك وقام بتوقيع عقد جديد لمدة 3 سنوات".وتابع: "حال طلب عماد النحاس المدير الفني لعناصر من الزمالك، قد تحدث مفاوضات بشأن المقابل المالي، ولكن حتى هذه اللحظة الصفقة سوف تتم مقابل 12 مليون جنيه".واختتم: "توقعنا شراء الزمالك لعقد سيف الدين الجزيري حيث يعتبر من العناصر الهجومية المميزة في مسابقة الدوري الممتاز".