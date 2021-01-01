الزمالك يسقط طائرة الأهلي ويستعيد كأس مصر بعد غياب



الزمالك يسقط طائرة الأهلي الزمالك يسقط طائرة الأهلي

حقق فريق الزمالك لقب كأس مصر للكرة الطائرة، بعد غياب 5 أعوام كاملة، إثر تغلبه على منافسه التقليدي الأهلي بثلاثة أشواط مقابل شوطين، في مباراة ماراثونية أقيمت بالصالة المغطاة لاستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.



وكان آخر لقب للزمالك في كأس مصر للكرة الطائرة عام 2016 ، وثأر الفريق الأبيض بقيادة مدربه محمد اللقاني، لخسارته لقب الدوري على يد الأهلي في الجولة الأخيرة.



بدأت الإثارة مع الشوط الأول من عمر اللقاء، بعد أن تفوق الزمالك بشكل واضح وحقق الفوز بنتيجة (25- 23) عقب منافسة شرسة مع الأهلي.

قد يعجبك أيضا...

وواصل الزمالك تألقه في الشوط الثاني وحسم الفوز بنتيجة (25-18)، بعد أداء مميز لأصحاب الرداء الأبيض، الذين استغلوا حالة التراجع الواضحة في مستوى الأهلي.واتسم الشوط الثالث بالإثارة مع انتفاضة الأهلي ومحاولته العودة للمباراة، وظلت الندية قائمة بين الفريقين حتى حسم الأهلي الفوز بهذا الشوط بنتيجة (25-22).وواصل الأهلي صحوته وحقق الفوز بصعوبة في الشوط الرابع بنتيجة (26-24) ونجح في إدراك التعادل بشوطين لكل فريق، ليصل اللقاء إلى الشوط الخامس الفاصل.وحسم الزمالك المباراة في الشوط الخامس بعد التفوق بنتيجة (15-10)، وتوج باللقب بعد كفاح طويل ومباراة ماراثونية.