حقق فريق الزمالك لقب كأس مصر للكرة الطائرة، بعد غياب 5 أعوام كاملة، إثر تغلبه على منافسه التقليدي الأهلي بثلاثة أشواط مقابل شوطين، في مباراة ماراثونية أقيمت بالصالة المغطاة لاستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.
وكان آخر لقب للزمالك في كأس مصر للكرة الطائرة عام 2016 ، وثأر الفريق الأبيض بقيادة مدربه محمد اللقاني، لخسارته لقب الدوري على يد الأهلي في الجولة الأخيرة.
بدأت الإثارة مع الشوط الأول من عمر اللقاء، بعد أن تفوق الزمالك بشكل واضح وحقق الفوز بنتيجة (25- 23) عقب منافسة شرسة مع الأهلي.
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التعليقات على الزمالك يسقط طائرة الأهلي ويستعيد كأس مصر بعد غياب
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