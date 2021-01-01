الزمالك يحصن مصطفى فتحى من إغراءات الأهلى



مصطفى فتحى مصطفى فتحى

استقر مسئولو نادى الزمالك على عقد جلسة خلال الأيام القليلة المقبلة مع مصطفى فتحى لاعب الفريق الكروى الأول المعار إلى صفوف سموحة حتى نهاية الموسم الجارى وذلك من أجل مناقشة تمديد عقده الذى ينتهى بنهاية الموسم المقبل.



وعلم صدى البلد أن مسؤلى القلعة البيضاء علموا بوجود رغبة من النادى الأهلى فى التفاوض مع مصطفى فتحى والتوقيع معه خلال شهر يناير المقبل الأمر الذى جعل مسئولى الزمالك يسارعون بتحصين اللاعب وتمديد عقده لمدة ثلاثة مواسم مع وضعه فى الفئة الأولى للاعبين بعدما تألقه منذ انضمامه لفريق سموحة خلال فترة الأنتقالات الشتوية الماضية وتسجيله 10 أهداف .



وقامت اللجنة التنفيذية المكلفة بإدارة شئون الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب بأول تحرك رسمي لاستعادة مصطفي فتحي حيث تم إخطار اللاعب بشكل رسمي أنه سيتواجد في قائمة الموسم الجديد وطالبه النادي الأبيض بعدم النظر لأى عروض يحصل عليها سواء من داخل أو خارج مصر.

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ورفض مسئولو الزمالك طلب نظرائهم فى سموحة بتجديد إعارة مصطفي فتحي أو شرائه بشكل نهائي، نظرا لحاجة الفريق الأبيض لجهود اللاعب بالموسم الجديد، وقناعة الفرنسي باتريس كارتيرون بإمكانياته الفنية والبدنية.وكان مصطفى فتحى قد أكد فى أكثر من حديث له مع المقربين استحالة إنتقاله للنادى الأهلى خاصة أنه يعشق الزمالك منذ الصغر وتواجد داخل جدران القلعة البيضاء منذ أكثر من 8 سنوات .ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون مواجهة قوية فى السابعة مساء اليوم عندما يستقبل مصر المقاصة بإستاد الجيش الثالث بالسويسر ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدورى .ويسعى الزمالك لمواصلة إنتصاراته فى الدورى وتصدر جدول ترتيب البطولة الذى يقف عليه برصيد 58 نقطة بفارق 17 نقطة عن غريمه التقليدى النادى الأهلى والذى يمتلك 7 مواجهات مؤجلة لمشاركته فى دورى أبطال أفريقيا .وأعلنت لجنة الحكام التابعة لاتحاد الكرة عن حكام مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ومصر المقاصة ويتكون طاقم التحكيم من سعيد حمزة حكماً للساحة، وهشام الدسوقي ووائل شعبان حكمين مساعدين وشريف حسن حكماً رابعاً.بينما يتولى الحكم طارق مجدي تقنية الـVar ويعاونه عاطف حسين.