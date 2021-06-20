الزراعة تتواصل مع شركات السكر لحل أزمة توريد البنجر بالتنسيق مع التموين

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صورة الخبر: الزراعة تتواصل مع شركات السكر لحل أزمة توريد البنجر بالتنسيق مع التموين
الزراعة تتواصل مع شركات السكر لحل أزمة توريد البنجر بالتنسيق مع التموين

قام السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالتواصل مع بعض رؤساء شركات السكر لحل أزمة توريد البنجر، والتأكد من تفعيل الزراعة التعاقدية بين الشركات والمزارعين.

وكانت بعض المواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام قد نشرت شكاوى لبعض مزراعي البنجر حول تأخر الشركات في استلام المحصول.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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