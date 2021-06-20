قام السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالتواصل مع بعض رؤساء شركات السكر لحل أزمة توريد البنجر، والتأكد من تفعيل الزراعة التعاقدية بين الشركات والمزارعين.
وكانت بعض المواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام قد نشرت شكاوى لبعض مزراعي البنجر حول تأخر الشركات في استلام المحصول.
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التعليقات على الزراعة تتواصل مع شركات السكر لحل أزمة توريد البنجر بالتنسيق مع التموين
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