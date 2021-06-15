

الذهب يصحح مساره ويتجه للصعود المؤقت ويرتفع جنيهين فى مصر الذهب يصحح مساره ويتجه للصعود المؤقت ويرتفع جنيهين فى مصر

ارتفعت أسعار الذهب الجمعة 18 يونيو 2021 في البورصات العالمية، وذلك بعد هبوط دام لأكثر من 72 ساعة عقب إعلان اتجاه البنك الفيدرالي الأمريكي لرفع الفائدة خلال عام 2023.



وهنا في سوق الصاغة بمصر شهدت الأسعار ارتفاع محدود بقيمة 2 جنيه فقط، ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 772 جنيها للجرام.



أسعار الذهب اليوم في مصر

عيار 18 سجل 661.75 جنيه

عيار 21 سجل 772 جنيها

عيار 24 سجل 883 جنيها

الجنيه الذهب 6176 جنيها

أونصة الذهب 1792 دولار



الذهب يسجل أسوأ أداء أسبوعي منذ مارس 2020 بعد أن تسبب تحول الفدرالي الأميركي صوب لهجة تميل إلى التشديد النقدي في صعود الدولار وأثر سلبا على جاذبية المعدن الأصفر.



وأشار الفدرالي الأميركي إلى أنه سيدرس تقليص برنامجه لشراء الأصول في كل اجتماع يعقده وقدم موعد توقعات بأول زيادات لأسعار الفائدة بعد الجائحة إلى 2023.



وبعد التصريحات التي تميل إلى التشديد النقدي من مجلس الاحتياطي، قفز الدولار لأعلى مستوى في شهرين ويتجه صوب أفضل أسبوع في نحو تسعة أشهر.



وعلى الرغم من أن الذهب يُعتبر تحوطا في مواجهة التضخم، فإن أسعار الفائدة المرتفعة ستقلص جاذبيته إذ أنها تعني ارتفاع تكلفة فرصة حيازته.

