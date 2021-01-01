الديهي يكشف أخطر تصريح في شهادة محمد حسين يعقوب أمام المحكمة ..فيديو



محمد حسين يعقوب محمد حسين يعقوب

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن حسين يعقوب أدلى بعدة تصريحات أمام المحمة أكد فيها أنه لا يجوز شرعًا اتباع جماعة الإخوان، وأنه لا يفتي في الدين، لأنه حاصل على “دبلوم معلمين”.









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وأضاف “الديهي”، خلال تقديمه برنامج “بالورقة والقلم” عبر فضائية “تن”، أن محمد حسين يعقوب قال إنه يقوم باجتهادات شخصية مما قرأه في كتب الدين، ونفى علاقته بالسلفية، واعترف بأن سيد قطب ليس فقيهًا في علوم الدين.وتابع مقدم برنامج “بالورقة والقلم”، إن أخطر تصريح للشيخ محمد حسين يعقوب، في شهادته بمحاكمة قضية “داعش إمبابة” اليوم، الثلاثاء، أنه لا يجوز التعصب الشخصي أو التعصب لجماعة، فالشخص الوحيد الذي نتعصب له هو النبي – صلى الله عليه وسلم، كما أن رئيس الدولة هو ولي الأمر، ولا يجب الخروج عليه.