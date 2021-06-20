

الدولار يرتفع عالميًا.. واليورو يتراجع بشكل ملحوظ الدولار يرتفع عالميًا.. واليورو يتراجع بشكل ملحوظ

كشفت تقارير دولية، عن أن مؤشر الدولار تفوق على نظرائه في مجموعة العشرة الكبار، وأنهى الأسبوع عند أعلى مستوى له منذ شهرين، حيث كان يتخذ اتجاهًا صعوديًا على مدار الأسبوع، وتحققت معظم المكاسب بعد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يوم الأربعاء.



وانخفض اليورو بنسبة 2.02% حيث شهد انخفاضًا هائلاً بعد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة واستقر في نهاية الأسبوع عند مستوى 1.1864.



وتراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 2.11% على خلفية قوة الدولار، وكذلك قرار الحكومة بتأجيل تخفيف الإجراءات الاحترازية الناتجة عن وباء كورونا، والتي أثرت سلبًا على العملة ومحت مكاسب العملة الناتجة عن ارتفاع معدلات التضخم. أنهى الذهب الأسبوع بانخفاض كبير بلغ نحو 6%، وسجل تراجعًا في كل يوم تداول مدفوعًا بقوة الدولار ونتائج اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، والتي تميل إلى تشديد السياسة بشكل أسرع من المتوقع.

قد يعجبك أيضا...

كما أشارت تقارير دولية، إلى أن نتائج اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة جاءت مفاجئة للسوق، حيث ألمحت إلى الاتجاه نحو تشديد السياسة النقدية بشكل أكثر مما كان متوقعًا نظرًا للاتجاه الصعودي لمتوسط توقعات المسئولين التي أشارت إلى رفع الفائدة مرتين قبل نهاية 2023 بالإضافة إلى مراجعات الملخص ربع السنوي للتوقعات الاقتصادية (SEP)، مما تسبب في تحركات كبيرة في السوق.فيما تعرضت سندات الخزانة الأمريكية لخسائر عقب اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، بينما أنهت تعاملات الأسبوع بأداء متباين كما انعكس في منحنى عوائد سندات الخزانة.وتراجعت سندات الخزانة قصيرة الأجل بعد أن أظهر متوسط المخطط النقطي المحدث احتمالية ارتفاع أسعار الفائدة في وقت أبكر من المتوقع.