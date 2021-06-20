كشفت تقارير دولية، عن أن مؤشر الدولار تفوق على نظرائه في مجموعة العشرة الكبار، وأنهى الأسبوع عند أعلى مستوى له منذ شهرين، حيث كان يتخذ اتجاهًا صعوديًا على مدار الأسبوع، وتحققت معظم المكاسب بعد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يوم الأربعاء.
وانخفض اليورو بنسبة 2.02% حيث شهد انخفاضًا هائلاً بعد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة واستقر في نهاية الأسبوع عند مستوى 1.1864.
وتراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 2.11% على خلفية قوة الدولار، وكذلك قرار الحكومة بتأجيل تخفيف الإجراءات الاحترازية الناتجة عن وباء كورونا، والتي أثرت سلبًا على العملة ومحت مكاسب العملة الناتجة عن ارتفاع معدلات التضخم. أنهى الذهب الأسبوع بانخفاض كبير بلغ نحو 6%، وسجل تراجعًا في كل يوم تداول مدفوعًا بقوة الدولار ونتائج اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، والتي تميل إلى تشديد السياسة بشكل أسرع من المتوقع.
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التعليقات على الدولار يرتفع عالميًا.. واليورو يتراجع بشكل ملحوظ
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