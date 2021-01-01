الدليل الكامل لتنظيف الأثاث الأبيض والمنتجات الجلدية



الدليل الكامل لتنظيف الأثاث الأبيض الدليل الكامل لتنظيف الأثاث الأبيض

المنتجات الجلدية البيضاء معرضة بشكل خاص للبقع وتغير اللون، لذلك يجب أن تكون حريصًا بشكل خاص على منع الاصفرار.



ونستعرض خلال التقرير التالي كيفية تنظيف المنتجات الجلدية البيضاء وفقا لموقع “novosti”.



كم مرة تقوم بتنظيف الأثاث المصنوع من الجلد الأبيض؟

يجب تنظيفه بانتظام لإبقائه خاليًا من البقع ولمنع التشقق، اعتمادًا على عدد مرات استخدامه ، امسح الجلد بانتظام بقطعة قماش جافة من الألياف الدقيقة.

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إزالة بقع الزيت من الأثاث الأبيضإذا دمرت بقع الزيت أو الشحوم الجلد، رشي الكثير من بودرة الأطفال أو نشا الذرة، اترك المسحوق على البقعة لمدة أربع ساعات على الأقل، سيتم سحب الزيت إلى المسحوق، نظف المسحوق بالمكنسة الكهربائية أو نظفه بالمكنسة الكهربائية وكرر العملية كلما دعت الحاجة حتى تختفي البقعة من المنتجات الجلدية.إزالة بقع الحبر من الجلد الأبيضعند ظهور بقعة حبر ، امسح الحبر الرطب بمنشفة ورقية بيضاء، انقع الصوف القطني في كحول الأيزوبروبيل، انتقل من الحافة الخارجية نحو المنتصف لمنع انتشار الحبر، امسح ببطء حتى يختفي الحبر بالكامل من المنتجات الجلدية.