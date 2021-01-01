

الدكتور حسام موافي يفجر مفاجأة حول نعمة يتمتع بها مرضى التهاب المفاصل (فيديو) الدكتور حسام موافي يفجر مفاجأة حول نعمة يتمتع بها مرضى التهاب المفاصل (فيديو)

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن التهاب المفاصل يكون نعمة من الله لو أن القلب «ملتهب».



وتابع خلال تقديم برنامج «ربي زدني علمًا»، المذاع على قناة صدى البلد، أن التهاب المفاصل يحد من الحركة ومن ثم يساعد المصاب على الراحة والعلاج، خاصة مع الأطفال، الذين لا يحصلون على الراحة بالفراش لو لديهم مشاكل في القلب.



ولفت إلى أن الحمى الروماتيزمية تصيب المفصل الكبير ويكون لونه أحمر ومتورمًا وبه ألم غير عادي ويستجيب للأسبرين ومن ثم يترك المفصل كأن لم يكن دون أي أثر.

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واستطرد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أن القلب مكون من 3 طبقات، أولها طبقة خارجية وهي عبارة عن غلاف سميك يحيط بالقلب اسمه التمور ويعمل على حماية القلب.