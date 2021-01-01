الدحيل القطري يوجه صدمة مدوية لـ فرجاني ساسي



فرجاني ساسي فرجاني ساسي

أكد تقرير تونسي، أن صبري لموشي المدير الفني لفريق الدحيل القطري، اعتراضه على التعاقد مع فرجاني ساسي نجم فريق الزمالك، بداية من الموسم الجديد 2020 - 2021.







وذكرت إذاعة “موزاييك” التونسية، أن صبري لموشي اعترض على ضم فرجاني ساسي نجم الزمالك، رغم اقتراب النادي من حسم الصفقة.

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وأوضحت الإذاعة التونسية، أن نادي الريان، دخل في الصفقة، وهناك تأكيد على التوصل إلى اتفاق نهائي، لضم اللاعب مقابل مليونين ونصف دولار “ سنويا”.وأشارت الإذاعة، إلى أن فرجاني ساسي، سيعوض فرانك كوم، الذي سيغادر الريان، خلال فترة الانتقالات الصيفية.وينتهي عقد فرجاني ساسي مع الزمالك، بنهاية الموسم الجاري، ولم يتوصل الطرفين إلى اتفاق، بسبب مغالاة اللاعب في طلباته المادية، تزامنا مع معاناة الزمالك من أزمة مالية طاحنة.حسين لبيب يوضح تطورات التجديد مع ساسيفي سياق متصل، أكد حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك أن آخر اتصال بينه وبين فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي كان قبل صدور البيان الأخير له وحتى الآن لم يصل النادي أي ردود رسمية من اللاعب أو وكيله.وقال لبيب :” يشرفنا وجود لاعب مثل فرجاني ساسي بصفوف نادي الزمالك”.وتابع رئيس اللجنة في تصريحات تلفزيونية ”يهمنا بقاء ساسي، ولا ننشغل بكل ما يقال ونرحب بالتجديد له وسط الأطر الطبيعية وتقديره بشكل جيد؛ لأنه أحد نجوم الفريق وليس النجم الأوحد ونرغب في بقائه لكن حتي الآن لا يوجد رد علينا”.وكشف "لبيب"، عن أن نفس الأمر بالنسبة للاعب أشرف بن شرقي وأي لاعب أخر بالفريق، مشيراً إلى أن النادي هو من يصنع النجوم ومن يرتدي فانلة الزمالك ويتألق يكون لاعب في المنتخب الوطني فالزمالك هو من يصنع النجوم وشرف لأي لاعب ارتداء فانلة الزمالك مع الاحترام لجميع الأندية الأخرى.كان فرجاني ساسي، غاب عن مباراة الزمالك، أمام أسوان، الخميس الماضي، ضمن منافسات الجولة الـ 26، من مسابقة الدوري الممتاز، بسبب الإصابة.ويستعد الزمالك، حاليا لمواجهة مصر المقاصة، الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الدور ربع النهائي، من مسابقة كأس مصر.كان الزمالك تغلب على الإسماعيلي بهدف دون رد، في دور الـ 16.