الخشت عن طالب الطب الممنوع من الامتحان: جارى التحقق ولن يضار حال ثبوت صحة أوراقه

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صورة الخبر: الدكتور محمد عثمان الخشت
الدكتور محمد عثمان الخشت

كشفت مصادر مطلعة بجامعة القاهرة، التفاصيل الكاملة لواقعة الطالب فادى أيمن، طالب كلية الطب الذى تم إبلاغه بالمنع من حضور امتحانات نهاية العام الدراسى الثانى، وذلك لعدم صحة شهادة إتمام الثانوية العامة، مؤكدة المصادر أنه بالتزامن مع إجراء عمليات المراجعة الدورية لملفات الطلاب بالكلية، تبين أن الطالب أرفق شهادة ثانوية عامة غير صحيحة وبالتالي تم إبلاغه بمراجعة الشئون القانونية بالجامعة.

وأضافت المصادر فى تصريح لـ" اليوم السابع"، أن الشئون القانونية بالجامعة كلفت الطالب بمراجعة درجاته والمطابقة مع رقم الجلوس لاتخاذ الإجراء اللازم ، لافتة إلى أن الجامعة فى انتظار رد وزارة التربية والتعليم بشأن حالة الطالب.

وفى نفس السياق، وفى استجابة سريعة من الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، لمطالبات عدد من الطلاب بكلية الطب، قال رئيس جامعة القاهرة، إنه يتابع الموضوع بصورة مباشرة وجارى التحقق، وفى حالة وجود حق للطالب سيأخذه، ولن يضار أبدا فى حالة ثبوت صحة أوراقه.

المصدر: youm7

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