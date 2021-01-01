أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية عن اعتراض وتدمير صاروخين و4 طائرات حوثية مفخخة خلال الساعات الماضية.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، اعترضت الدفاعات الجوية السعودية، اليوم الأحد، صاروخين أطلقتهما مليشيا الحوثي الإرهابية أحدهما باتجاه نجران والآخر باتجاه خميس مشيط جنوبي السعودية.
كما اعترضت الدفاعات الجوية السعودية، الأحد، طائرة بدون طيار مفخخة باتجاه خميس مشيط، سبقها طائرة مفخخة باتجاه نجران.
ومساء السبت، أعلن التحالف اعتراض وتدمير طائرتين بدون طيار مفخختين أطلقها الحوثيون تجاه المنطقة الجنوبية في المملكة.
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التعليقات على الحوثي تستهدف السعودية بصاروخين و4 طائرات..وضربة انتقامية لـ التحالف
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