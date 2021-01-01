الجميع معرضون للخطأ .. تعرف على اتيكيت الاعتذار



اتيكيت الاعتذار اتيكيت الاعتذار

اتيكيت الاعتذار من الأمور التي يغفل عنها الكثير من الأشخاص مما يضعهم دائما في مواقف محرجة و أحيانا تؤدي إلي إنهاء بعض العلاقات سواء على المستوي الإجتماعي أو العاطفي.



كشفت خبيرة الاتيكيت والمظهر ايمان عفيفي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، عن اتيكيت الاعتذار و ابرز النصائح.





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اتيكيت الاعتذار-عندما تعتذرين حاولي قدر المستطاع شرح ما كنت تشعرين به، حتى يعلم الطرف الأخر ما كان يزعجك و ما هو سبب تلفظك أو ردك عليه، هذا لن يبرر الخطأ و إنما يزيد من نسبة قبول اعتذارك.-الوعي التام بأن الجميع معرضون للخطأ، لذا يجب عليك أن تعترفي بخطئك و إيذاء مشاعر الطرف الأخر، فهذا لا يدل على ضعفك، بل هو دليل على تواضعك ووعيك بتحمل مسؤولية أفعالك.-"أنا لا أبرر لنفسي" هذه جملة تبين أنك لا تستهينين بإيذائك للطرف الأخر، كما أنها تخلق الأحترام و التقدير و تساهم أيضا بقبول الاعتذار.-عند اعتذارك تجنبي لوم مشاعر الطرف الأخر، فقط تأسفي عن خطئك الذي كان سببا في إيذاء مشاعره.-يجب عليك معرفة الوقت و الطريقة المناسبة للاعتذار ، فالوقت المناسب يساعد بشكل كبير على نجاح اعتذارك و الحفاظ على علاقتكما.