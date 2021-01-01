قال الدكتور يحيى بهي الدين القائم بأعمال رئيس الجامعة البريطانية في مصر ، إن الجامعة تهتم بشكل كبير بتأهيل الطلاب لسوق العمل فالطالب قبل أن يتخرج لابد قبل أن يعرف ما سيدرسة معرفة ماذا سيعمل في المستقبل وما هو متاح له من خلال تخصصه لذا خلال عملية التقديم تطلع الطالب على المواد الدعائية نوضح من خلالها للطالب ماذا سيدرس ومن بعده ما سيعمل به.
وأضاف "بهي الدين " أنه خلال فترة دراسته يوجد التدريب الصيفي وهناك بعض الكليات اجباري بها مثل كليات الهندسة يكون أمر ضروري لها التدريب قبل التخرج خلال السنوات الأخيرة وذلك لأنها كلية عملية حيث نوفر لهم التدريب من خلال التنسيق مع الشركات وذلك للتعرف على العمل على الطبية ولغة التعامل داخل، وذلك للتعرف على مجالات العمل المختلفة لكي يكون مطلع قبل التخرج ليحصل على وظيفة بالإضافة إلى أنه داخل الجامعة.
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التعليقات على الجامعة البريطانية: ننسق مع كبرى الشركات لتدريب الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل
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