قال الدكتور يحيى بهي الدين، القائم بأعمال رئيس الجامعة البريطانية في مصر، أن هناك زيادة المصروفات سنويا ولكن بنسبة ضئلة، مشيرا إلى أن عدد الطلاب حاليا حوالي 11 الف ولكن عند الوصول لمرحلة الاستعداد النهائي ستستقبل الجامعة زيادة في الطلاب حيث سنضيف ما بين الـ1000 و 1500 طالب .
وأضاف " بهي الدين " ، لـ"صدى البلد"، أنه بالنسبة للكليات والتخصصات داخل الجامعة فيمكن أن نقسم الكليات إلى 3 تخصصات عامة منها الهندسة والعلوم فلينا كليات الهندسة والحاسبات، والعلوم الصحية يوجد 3 كليات الأسنان والصيدلة والتمريض بالإضافة إلى العلوم الإنسانية تشمل كليات الآداب والقانون والإعلام وكلية فنون التصميم الجديدة وهي مثل الفنون التطبيقية وكلية الأعمال والعلوم السياسية والاقتصاد بينما الدراسات العليا هناك ما هو متنوع وجديد مثل الطاقة المتجددة والنانوتكنولوجي كما أننا في سبيلها للحصول على موافقة المجلس الأعلى للجامعات لتوفير برامج الدكتوراة في الجامعة.
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التعليقات على الجامعة البريطانية: زيادة المصروفات سنويا بنسبة ضئيلة
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