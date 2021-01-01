الجامعة البريطانية: زيادة المصروفات سنويا بنسبة ضئيلة



الجامعة البريطانية الجامعة البريطانية

قال الدكتور يحيى بهي الدين، القائم بأعمال رئيس الجامعة البريطانية في مصر، أن هناك زيادة المصروفات سنويا ولكن بنسبة ضئلة، مشيرا إلى أن عدد الطلاب حاليا حوالي 11 الف ولكن عند الوصول لمرحلة الاستعداد النهائي ستستقبل الجامعة زيادة في الطلاب حيث سنضيف ما بين الـ1000 و 1500 طالب .



وأضاف " بهي الدين " ، لـ"صدى البلد"، أنه بالنسبة للكليات والتخصصات داخل الجامعة فيمكن أن نقسم الكليات إلى 3 تخصصات عامة منها الهندسة والعلوم فلينا كليات الهندسة والحاسبات، والعلوم الصحية يوجد 3 كليات الأسنان والصيدلة والتمريض بالإضافة إلى العلوم الإنسانية تشمل كليات الآداب والقانون والإعلام وكلية فنون التصميم الجديدة وهي مثل الفنون التطبيقية وكلية الأعمال والعلوم السياسية والاقتصاد بينما الدراسات العليا هناك ما هو متنوع وجديد مثل الطاقة المتجددة والنانوتكنولوجي كما أننا في سبيلها للحصول على موافقة المجلس الأعلى للجامعات لتوفير برامج الدكتوراة في الجامعة.





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وكان قد وافق المجلس الأعلى لـ الجامعات الخاصة على تطبيق نفس قواعد العام الماضي فيما يخص الحدود الدنيا للتقدم للالتحاق بكليات الجامعات الخاصة والأهلية للعام الجامعي 2021/2022.عقد المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية اجتماعه الدوري، صباح اليوم الثلاثاء، برئاسة د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور د. محمد حلمي الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة 6 أكتوبر.وجه المجلس الشكر لجامعة 6 أكتوبر برئاسة د.أحمد زكى بدر رئيس مجلس الأمناء و د. جمال سامى رئيس الجامعة؛ لاستضافتها اجتماع مجلس الجامعات الخاصة والأهلية.وجاء تنسيق الجامعات الخاصة العام الماضي كالتالي:95 % للطب البشرى و90%كليات طب الأسنان والصيدلة، والعلاج الطبيعى و80% كلية الهندسة والطب البيطري، و70%كليات الفنون التطبيقية، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، والتكنولوجيا الحيوية، وعلوم الحاسب و60% لكليات الإعلام، واللغات والترجمة والاقتصاد والعلوم السياسية، والإدارة و55% كليات الزراعة، وباقى الكليات.