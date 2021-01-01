التهاب المعدة عند الأطفال .. أسباب الإصابة وطرق الحماية



التهاب المعدة عند الأطفال التهاب المعدة عند الأطفال

فيروسات عديدة قد تصيب الأطفال وقد تسبب إصابتهم بإلتهاب المعدة والجفاف، خاصة عند الأطفال الصغار والرضع ويعد التهاب المعدة والأمعاء عدوى معوية تسبب الإسهال والقيء في بعض الأحيان وقد تستمر الأعراض لمدة تصل إلى 10 أيام…



إليك كيف تحمى طفلك وعلامات الإصابة بالتهاب المعدة لدى الأطفال وفقا لموقع هيلث



أسباب الإصابة

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ينتج التهاب المعدة بسبب الفيروسات والسموم البكتيرية والطفيليات وتتضمن بعض الأنواع الشائعة لإتهاب المعدة والأمعاء المعدية عدوى الإشريكية القولونية وداء السلمونيلات والتهاب المعدة والأمعاء الفيروسي .أعراض التهاب المعدة والأمعاءبعيدا عن الأسباب تعد أبرز أعراض التهاب المعدة والأمعاء والتى قد لا تظهر جميع الأطفال وهى يلي:فقدان الشهيةالنفخغثيانالتقيؤالمغصوجع بطنإسهالبراز دموي (براز) - في بعض الحالاتصديد في البراز - في بعض الحالاتوبعيدا عن الأعراض السابقة يجب التوجه بطفلك إلى الطبيب إذا كان يتقيأ كثيرًا ويرفض تناول السوائل وظهر أي علامات للجفاف.أو وجود دم في حركة الأمعاء (البراز) أو لديه ألم شديد في البطن.كيف تحمى طفلك من التهاب المعدةوفقا لموقع هيلث يعد غسل اليدين بالماء والصابون أفضل طريقة للوقاية من التهاب المعدة والأمعاء رغم أن معقمات اليدين المحتوية على الكحول فعالة ضد بعض الفيروسات مثل فيروس كورونا ، إلا أنها ليست فعالة ضد التهاب المعدة والأمعاءيجب ابقِاء طفلك بعيدًا عن الآخرين حتى 48 ساعة بعد توقف الأعراض فإذا استمرت الأعراض ، قم بزيارة طبيبك.إذا كان طفلك يعاني من التهاب المعدة والأمعاء ، فتأكد من تناوله للسوائل بأنتظام وإذا كنت ترضعين طفلك رضاعة طبيعية ، فاستمري في القيام بذلك.من المهم تناول السوائل حتى لو بدا الإسهال يزداد سوءًا. سوف يساعدك إذا:قدمي للأطفال مشروبًا في كل مرة يتقيأون فيها.أعطِ الأطفال الأكبر سنًا شرابًا (150-200 مل) بعد كل قيء أو نوبة إسهال.أعط كميات صغيرة من السوائل في كثير من الأحيان إذا كان طفلك يتقيأ كثيرًا (جرعة كل 15 دقيقة).اذهبي إلى الطبيب إذا كان طفلك مريضًا جدًاكيف تحمى أسرتك من إلتهاب المعدةيمكنك منع انتشار التهاب المعدة والأمعاء لأشخاص آخرين إذا:تأكد من أن جميع أفراد الأسرة يغسلون أيديهم بانتظام ، خاصة بعد استخدام المرحاض وقبل تناول الطعام.اغسل يدي طفلك بالماء الدافئ والصابون بعد استخدام المرحاض وقبل وبعد تناول الطعام.اغسلي يديك قبل الرضاعة وبعد تغيير حفاضات طفلك.قم بتنظيف أسطح المطبخ والألعاب ومقاعد المرحاض وطاولات تغيير الحفاضات والصنابير لضمان عدم انتشار العدوى للآخرين في المنزل.ابقِ طفلك بعيدًا عن الآخرين حتى 48 ساعة بعد توقف الأعراض. إذا استمرت الأعراض ، قم بزيارة طبيبك.لا تسمح لطفلك بالذهاب إلى رعاية الأطفال أو المدرسة حتى 48 ساعة بعد توقف الأعراض.علم طفلك نظافة اليدينتذكر أن غسل اليدين بالماء والصابون هو أفضل طريقة للوقاية من التهاب المعدة والأمعاء. رغم أن معقمات اليدين المحتوية على الكحول فعالة ضد بعض الفيروسات (مثل فيروس كورونا) ، إلا أنها ليست فعالة ضد التهاب المعدة والأمعاء.