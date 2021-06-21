التعليم : مفيش امتحانات ثانوية عامة تجريبية لطلاب الدمج

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نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني صحة ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إجراء امتحان تجريبي لطلاب الدمج الدارسين بـ الثانوية العامة.







وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا يوجد امتحان تجريبي لطلاب الدمج الدارسين بالثانوية العامة ، وأن ما يتم تداوله بخصوص هذا الشأن غير صحيح.

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وأكدت وزارة التربية والتعليم ، أن امتحانات طلاب الدمج يتم تحديد أسلوب التقييم بها حسب نوع الإعاقة ومستواها وفقًا للقرار الوزاري المنظم لذلك والذي يحمل رقم 252.وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، انطلاق فعاليات البروفة الثالثة والأخيرة لـ امتحانات الثانوية العامة 2021 في المدارس غدا الاثنين الموافق 21/6/2021 وتستمر حتى الاثنين 28/6/2021.جدول الامتحانات التجريبية الخاصة بالبروفة الثالثة لـ امتحانات الثانوية العامةالاثنين 21 يونيو 2021:الأحياء من 10 صباحا حتى 1 ظهراالاستاتيكا من 10 صباحا حتى 12 ظهراالثلاثاء 22 يونيو 2021:التاريخ من 10 صباحا حتى 1 ظهراالخميس 24 يونيو 2021:الفلسفة + علم النفس + الفيزياء + الكيمياءالجمعة 25 يونيو 2021:جبر وهندسة فراغية + جغرافياالسبت 26 يونيو 2021 :اللغة الأجنبية الأولى + التفاضل والتكاملالأحد 27 يونيو 2021:الديناميكا + اللغة الأجنبية الثانيةالاثنين 28 يونيو 2021:اللغة العربيةأهداف البروفة الثالثة لـ امتحانات الثانوية العامةوتحدث وزير التربية والتعليم عن الامتحان التجريبي الثالث لـ طلاب الثانوية العامة، والذي سيعقد في الفترة من الاثنين 21/6/2021 وحتى الاثنين 28/6/2021، حيث أكد أن الهدف من هذا الامتحان التجريبي الأخير هو:- التعرف على اللجان الامتحانية الرسمية والحصول على أرقام الجلوس.- تحديث أجهزة التابلت والحصول على الاسم وكلمة السر لمن لم يفعل ذلك في الامتحانات التجريبية الماضية.- اختبار كفاءة الخوادم (السيرفرات) والشبكات الداخلية في اللجان الرسمية.- التعرف على نوعية الأسئلة والوقت الكامل لامتحانات جميع المواد.- استخدام هذه الامتحانات التجريبية كتجربة إضافية استرشادية تساعد على حسن التحضير للامتحان النهائي.- توفير فرصة كاملة لطلاب المنازل والراسبين والتقسيم لتجربة الأسئلة وطريقة الحل على (البابل شيت).- يتطلب الامتحان التجريبي الثالث نزول الطلاب إلى اللجان يومًا واحدًا للتعرف على اللجنة واختبار استخدام البابل شيت.- استكمال باقي امتحانات الثانوية العامة التجريبية من المنزل لتقليل أوقات الحضور بالمدارس تجنبًا لجائحة كورونا.- يحضر الطلاب (الذين تسلموا جهاز التابلت) الامتحان داخل اللجنة المدرسية أحد أيام (الاثنين 21/6/2021 "للشعبة العلمية"، أو الثلاثاء 22/6/2021 "للشعبة الأدبية").- يحضر الطلاب (الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت) الامتحان داخل اللجنة المدرسية يوم (الأربعاء الموافق 23/6/2021).الإجابة على البابل شيت والتابلتوأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن الامتحان التجريبي الثالث المقرر عقده لطلاب الثانوية العامة الشهر الجاري، سيتم عقده على التابلت والبابل شيت مثل الامتحان النهائي.وقال وزير التربية والتعليم إن الحضور في هذه الامتحانات التجريبية سيكون يوما واحدا فقط في المدارس، للتعرف عليهما، وسيتم تكملة باقي المواد من المنزل من خلال الامتحانات من موقع الوزارة.وأوضح وزير التربية والتعليم أنه سيتم نشر تعليمات بخصوص طريقة التعامل مع البابل شيت على موقع وزارة التربية والتعليم قريبا.