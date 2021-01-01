"التعليم" تناقش سبل نشر اللغة الألمانية في المدارس المصرية



الدكتور طارق شوقي الدكتور طارق شوقي

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم اليوم أنه ناقش اليوم مع سيريل نون سفير ألمانيا لدى القاهرة والوفد المرافق له، سبل دعم المدارس الألمانية في مصر والتي يبلغ عددها 7 مدارس، والشراكة مع معهد “|جوته”.







وقال وزير التربية والتعليم “ناقشنا كذلك سبل نشر اللغة الألمانية في المدارس المصرية، وبرامج تدريب المعلمين”.

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وأضاف وزير التربية والتعليم “لقد تم أيضاً مناقشة إعداد وتأهيل طلاب التعليم الفني وتوفير وإتاحة فرص عمل لهم بسوق العمل الألماني”.وأشاد وزير التربية والتعليم بالتعاون مع الجانب الألماني لإنشاء هيئة جودة واعتماد التعليم الفني، والتي تساعد الخريج في الحصول على شهادة للعمل بها داخل مصر وخارجها.تدريب 100 ألف طالب للعمل في ألمانياوأشار وزير التعليم إلى الاتفاق مع أحد كبرى الشركات الألمانية لتدريب 100 ألف طالب مصري للعمل في ألمانيا.وقال وزير التربية والتعليم “مصر تتطلع لمزيد من التعاون مع الحكومة الألمانية، والاستفادة من خبراتها في مجال تطوير التعليم، وتنمية الكوادر البشرية فى مجال التعليم الفني، والتحول الرقمي، وفقًا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة”.