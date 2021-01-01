التعليم تكشف حقيقة إلغاء دبلوم المدارس الفنية نظام الـ 5 سنوات.. تفاصيل



المدارس الفنية المدارس الفنية

نفى محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، استبدال نظام دبلوم الـ 5 سنوات لطلاب التعليم الفني بنظام الـ 3 سنوات، قائلا:" يتم العمل على تطوير نظام دبلوم الخمس سنوات كي يصبح 3 أعوام وعامين وبالتالي يتم تقسيم العملية التعليمة على مرحلتين".







وقال محمد مجاهد في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامجها "صالة التحرير" المذاع على قناة " صدى البلد "، :" نرغب في أن يكون طالب التعليم الفني ملما باللغات الأجنبية ".

قد يعجبك أيضا...

وتابع محمد مجاهد :" نحن في حاجة إلى التعليم الفني في مصر ولكن ليس بشكله القديم وعدد كبير من الطلاب يتجهون إلى التعليم الفني"، مضيفا:" نحتاج إلى تعديل قانون التعليم كي يصبح في إمكان الوزارة تحويل مدرسة التعليم الفني من نظام دبلوم الـ 5 سنوات إلى نظام دبلوم 3 سنوات تعليم وعامين تدريب ".وأكمل محمد مجاهد :" يجب ألا نجبر الطالب على دخول مجال لا يرغب فيه، لكن الطالب يبحث عن التخصص الذي يرغب فيه من أجل تمكنه من الحصول على فرصة عمل بعد الانتهاء من سنوات التعليم ".تصريحات سابقةوفي تصريحات سابقة، قال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم ، إن الوزارة تدرس تطوير دبلوم التعليم الفني “نظام الخمس سنوات ” ، ليصبح بنظام ٣ سنوات دراسة + سنتين تدريب.وأضاف نائب وزير التعليم في تصريح خاص لموقع صدى البلد : يأتي ذلك لمساعدة الطالب في الحصول علي فرص عمل في مجالات تكنولوجية متقدمة وتعلم التواصل باللغات العصرية ، وكذا التميز في العلوم الاساسية.وأوضح نائب وزير التعليم أن هذا الامر سيسهل علي خريج النظام المعدل لدبلوم الخمس سنوات (نظام ٣+٢ ) الحصول علي بكالوريوس التكنولوجيا في وقت اقل.وعلى جانب آخر كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن المحاور الخمسة التي تقوم على أساسها استراتيجية تطوير التعليم الفني في مصر، وهي الاستراتيجية التي بدأت وزارة التربية والتعليم تتبنيها منذ عام 2018 .وأوضح وزير التربية والتعليم، أن هذه الهيئة عبارة عن هيئة للجودة بمشاركة ألمانية دولية لاعتماد مناهج التعليم الفني الجديدة وشهاداته، بحيث تكون شهادات التعليم الفني معتمدة في الخارج ، وبالتالي "اي حد هيكون معاه شهادة تعليم فني يقدر يشتغل في اي دولة في العالم".ويتمثل الاسم الرسمي لـ الهيئة الجديدة في الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى"، وتختص دون غيرها بضمان جودة واعتماد المؤسسات والبرامج التعليمية والتدريبية والتقنية والفنية والمهنية ، وتتمتع بالاستقلالية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء ، وتقوم بتقييم جميع التجارب القائمة في التعليم الفني، وتقول ما إذا كانت مستواها يتناسب مع ما يطبق في الدول المتقدمة أم لا.وفي ظل وجود هذه الهيئة، سيتخرج الطلاب ومعهم شهادة معتمدة من هذه الجهة المستقلة، وسيكون مدونا بها قائمة المهارات التي اكتسبها الطالب مع مقارنتها بالمهارات العالمية، وبالتالي سيستطيع الطالب العمل في أي مكان محلي أو دولي.