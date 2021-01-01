"التعليم" تتوصل للطلاب الذين قاموا بتهكير تابلت الثانوية العامة.. وتبلغ اللجان بالأسماء



تابلت الثانوية العامة تابلت الثانوية العامة

أبلغت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، منسقى التابلت على مستوى الجمهورية ببيانات الطلاب المقيدين بالثانوية العامة ومستهدف لأداء الامتحان بالتابلت والذين تبين إجراء تهكير لأجهزتهم عن طريق فتح ثغرة أمنية بالأجهزة بهدف استخدامها في الغش أثناء الامتحانات وذلك للتحقيق معهم وإعداد تقرير عن الأجهزة حيازتهم تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.



وشددت الوزارة في خطاب لها، أنه في حالة التهاون في هذا الإجراء سيتم اتخاذ الإجراءات في غاية الحزم مع المقصرين، مشيرة إلى أن اجمالى الأجهزة التي تم تهكيرها 1982 جهازا.



