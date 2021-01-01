التعليم العالي: الطالب الذي يتخرج قبل قضاء أربع سنوات سيلتحق بالدراسات العليا

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أكد الدكتور عادل عبد الغفار ، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، أن القرارات الجديدة التي أصدرها المجلس الأعلى للجامعات تقدم فرصة لكل طالب متميز في انجاز الساعات المعتمدة ، وذلك حتى يتمكن من التخرج قبل زملاء دفعته.



وأضاف "عبد الغفار " أنه عند تخرج الطالب قبل قضاء أربع سنوات دراسية سيلتحق بالدراسات العليا دون أن ينتظر سنوات أخرى، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى للجامعات سيقوم بعقد اجتماع قريبا حتى يعيد النظر في جميع اللوائح الدراسية ، وكل ما يخص سنوات تخرج الطالب ، التي تعتمد على الساعات المعتمدة للطلاب.





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التفاصيل الكاملة للنظام الجديد للدراسة بالجامعاتأعلن المجلس الأعلى للجامعات تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بمساهمة الجامعات في تلبية احتياجات المجتمع، ووافق المجلس على تنفيذ خطة شاملة تتضمن تفعيل دور الجامعات في حل المشاكل البيئية والمجتمعية، ونشر الفكر التربوي المعاصر، وتحفيز أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطلاب على المشاركة المجتمعية في حماية البيئة، والحفاظ على سلامة البيئة الداخلية للجامعة، وتسويق الخدمات التي تقدمها الكليات وتفعيل دورها في خدمة المجتمع، وتأهيل الخريجين لسوق العمل، وتنظيم مسابقات للبحوث الفردية والجماعية لطلاب الجامعات والمعاهد، وتنظيم ندوات علمية وثقافية للطلاب، وتوفير فرص للتبادل الطلابي بين المؤسسات التعليمية، وتنفيذ زيارات ورحلات لعدد من المدن المصرية والدول الأجنبية.وكان قد أحيط المجلس علمًا بموافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الوزراء بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة رقم (79) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وينص التعديل "على أنه بالنسبة للدراسة بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة تمنح الدرجة العلمية متى استوفى الطالب متطلبات الحصول عليها ومن بينها الحد الأدنى لعدد سنوات الدراسة، وذلك كله وفقاً لما تحدده اللوائح الداخلية للكليات"، ويمنح هذا التعديل التاريخي الهام الفرصة لطلاب الجامعات والمعاهد التخرج مباشرة عقب استيفائهم لعدد الساعات المعتمدة التي تتطلبها تخصصاتهم العلمية وبعد استيفاء المتطلبات التي تحددها اللوائح الداخلية للكليات التي تأخذ بنظام الساعات المعتمدة، وذلك دون التقيد بعدد السنوات اللازمة للدراسة المبينة بالباب الرابع من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات لكل كلية على حدة.ووجه المجلس الجامعات ولجان القطاع المعنية ببدء اتخاذ اللازم نحو التحول لنظم الساعات المعتمدة وتعديل اللوائح الداخلية للكليات بما يسمح بتطبيق هذا التعديل الذي تمت الموافقة عليه من مجلس الوزراء.وعقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، ظهر أمس السبت، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور محمد لُطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، وأعضاء المجلس، بمقرجامعة حلوان.