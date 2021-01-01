التعليم: الامتحان التجريبى للثانوية يبدأ 21 يونيو للعلمى و23 للاختبار الورقى



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم

خاطبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المديريات التعليمية بضرورة تسكين طلاب الثانوية العامة الذين يؤدون الامتحان التجريبى ورقيا يوم 23 يونيو الجارى على أى مدرسة ثانوية مشتركة تتوسط مدارس الإدارة، والتنبيه على الطلاب بمقر اللجنة التى تم تحديدها من قبل الإدارة التعليمية لعقد الامتحان التجريبى، وذلك أثناء تسليم بطاقات أرقام الجلوس.



وأوضحت الوزارة، أنه يتم عقد الامتحان على الحاسب الألى لباقى الطلاب الذين تسلموا التابلت، حيث يؤدى طلاب الشعبة العلمية يوم 21 يونيو الامتحان التجريبى يوم الثلاثاء 22 يوينو لطلاب الشعبة الأدبية، ويوم الأربعاء 23 لطلاب جميع الشعب الذين لم يتسلموا أجهزة تابلت، موضحة أنه يتم تخصيص مدارس كمقار لجان لطلاب الذين يؤدون الامتحان ورقيا، نظرا لاتخاذ بعض المدارس الإعدادية كمقار للجان امتحانات الدبلومات الفنية.

