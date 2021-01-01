التعليم: احتساب نتيجة الشهادة الإعدادية وفق درجات الطالب بامتحان الترم الثانى فقط



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نتائج الشهادة الإعدادية تعتمد من المديريات التعليمية خلال الأيام المقبلة، بعد انتهاء أعمال الصحيح ورصد الدرجات، موضحة أن نتيجة الطالب تحسب وفق الدرجات التى يحصل عليها بامتحان الفصل الدراسى الثانى فقط، وأن الدرجات التى تمنح للطالب بامتحانات نهاية العام أو الترم الثانى يتقدم بها لتنسيق الثانوى العام والفنى ومدارس التكنولوجيا التطبيقية والمتفوقين.



أكد مجدى الجيار مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنه من المقرر أن يتم إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي "الشهادة الإعدادية" بداية الأسبوع المقبل، وذلك بعد الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة.



واختتم الطلاب امتحانات نهاية العام 9 يونيو الماضى، وسط تطبيق الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، وبلغ اجمالى عدد الطلاب على مستوى المحافظة 163056 طالب وطالبة مقسم على 656 لجنة بجميع مدارس الجيزة .



وشهدت الامتحانات التزام الطلاب بارتداء الكمامات، كذلك اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة فى لجان الامتحانات من التطهير الدورى وتحقيق التباعد بين الطلاب وارتداء الكمامات، مع ضرورة تواجد 14 طالبا باللجنة والحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداء الامتحان مع تعقيم جميع مقرات لجان سير الامتحان بصفة دورية ويومية، واستخدام أجهزة الكشف الحراري للطلاب والمعلمين وبوابات التعقيم والتطهير مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من تعقيم وتطهير المدارس يومياً وعقب الانتهاء من أداء الامتحان والالتزام بارتداء الكمامة للجميع، مع اتباع التعليمات الصادرة بالتباعد وعدم التلاحم والحد من التكدس والتزاحم تطبيقاً لخطة الدولة والمحافظة فى مواجهة فيروس كورونا.



