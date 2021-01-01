"التعليم": إعلان نتائج الدورة الثالثة لجائزة محمد بن زايد لأفضل معلم قريبا



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم

شاركت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في اجتماع اللجنة الفنية والإعلامية لـ جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم، عبر الفيديو كونفرانس، بحضور الدكتور حمد أحمد الدرمكي، الأمين العام للجائزة وأعضاء اللجان في الدول المشاركة بالجائزة.







وأصدرت وزارة التربية والتعليم بيانا رسميا أكدت خلاله أن الاجتماع ناقش مستجدات الجائزة وجهود أعضاء اللجان في الدول المشاركة حيث تم استعراض آلية العمل والإجراءات المتبعة منذ انطلاق الجائزة وصولاً إلى الدورة الثالثة وآلية العمل الاستثنائية بناءً على الوضع الاستثنائي الحالي.

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وأوضحت وزارة التربية والتعليم في بيانها، أنه تمت أيضاً مناقشة الاستعداد للإعلان عن النتائج الخاصة بالدورة الثالثة من خلال حفل افتراضي، ومستجدات الدورة الرابعة للجائزة.كما أشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنه سيتم الإعلان عن موعد الحفل الختامي الافتراضي في الأيام القادمة من خلال القنوات الخاصة بالجائزة وقنوات وزارة التربية والتعليم.وزير التعليم: نؤمن بأهمية دعم وتميز المعلم وإبراز مكانته وإنجازاته التربويةوقال الدكتور طارق شوقي، إن إطلاق جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم في مصر استجابة للدعوة الكريمة من مؤسسة محمد بن زايد بشأن توسيع نطاق الدول المشاركة في الجائزة، لتشمل كلاً من مصر والأردن، في الدورة الثالثة لـ جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم ، مشيرًا إلى أن التعاون بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة كبير وممتد عبر السنوات.وأضاف شوقي، أن المشاركة في الوزارة إيمانًا بأهمية دعم وتميز المعلم وإبراز مكانته وإنجازاته التربوية وتفانيه وأعماله التي تسهم في تحسين جودة التعليم، موضحًا أن فلسفة الجائزة قائمة على أساس معايير عالمية غرضها تكريم المعلم الذي يبدع في فروض وواجبات عمله، وليس ذلك فحسب، بل يسعى إلى التميز من خلال تقديم شيء استثنائي من مبادرات وأعمال وبرامج تنعكس على المجتمع المدرسي.وتابع تخصص الجائزة مليون درهم لكل معلِّم فائز في كل دولة (8 دول) مشاركة في حال استوفى المعايير والشروط المعتمدة، حيث سيتم اختيار نحو 120 متسابقاً من كل دولة تمهيداً لدخول التصفيات النهائية بالتعاون مع وزارات التربية والتعليم في دول الخليج ومصر والأردن، والمُعلم الفائز يحصل على مليون درهم قيمة الجائزة، وتبلغ قيمة الجوائز 6 ملايين درهم، كما يتم تخصيص منحة تدريبية لنحو 30 معلِّماً.