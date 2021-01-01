التشويق لهيونداي إلنترا N موديل 2022 الرياضية الجديدة

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صورة الخبر: التشويق لهيونداي إلنترا N موديل 2022 الرياضية الجديدة
التشويق لهيونداي إلنترا N موديل 2022 الرياضية الجديدة

بعد أشهر من تأكيد هيونداي إلنترا N الرياضية فقد اقترب وقت تدشين السيارة رسمياً، وها هي الصور التشويقية الأولى من هيونداي.

بطبيعة الحال تأتي صور إلنترا N بشيء من الغموض، ويمكن أن نشاهد الزوائد الأيروديناميكية واللمسات الحمراء هنا وهناك، وحصلت السيارة على جناح خلفي ومخارج عادم رياضية كبيرة. من المرجح أن تحمل السيارة محرك 2.0 لتر تيربو ينتج 275 حصان مع خيارات ناقل الحركة اليدوي أو الأوتوماتيكي.

لم تحدد الشركة موعد تدشين السيارة بالضبط، ولكنها ستصل خلال أسابيع تمهيداً لطرحها في الأسواق كموديل لعام 2022.

صورة الخبر: التشويق لهيونداي إلنترا N موديل 2022 الرياضية الجديدة

المصدر: سعودى شفت

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