البحرية الأمريكية تبحث عن الغواصة الروسية المختفية بلبنان

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أكد موقع "إنتل سكاي"، المتخصص في متابعة الطائرات والتحركات العسكرية في الشرق الأوسط، أن طائرة تابعة للبحرية الأمريكية تقوم بعمل دوريات قبالة الشواطئ اللبنانية في محاولة للبحث عن الغواصة الروسية (B-237 Rostov-on-Don) التي اختفت في المنطقة في شهر مارس الماضي.

وكتب موقع إنتل سكاي على تويتر "طائرة " sub-hunter" التابعة للبحرية الأمريكية، وBoeing P-8A Poseidon ، وAE682E يقومون بدوريات قبالة الشواطئ اللبنانية في محاولة لنقل الغواصة الروسية B-237 Rostov-on-Don، "روستوف على نهر الدون"



الغواصة الروسية المختفية

وكانت تقارير إعلامية إسرائيلية ذكرت أن الغواصة ROSTOV-NA-DONU "روستوف على نهر الدون" الروسية، التي اختفت، في مارس 2021، من المراقبة الأميركية قبالة سواحل فلسطين المحتلة. وقامت سفن حربية أمريكية وإسرائيلية عمليات بحث عنها.



وذكرت التقارير أن الغواصة من طراز KILO، وتحمل 4 صواريخ كروز "عيار" برأس حربي يصل إلى 500 كيلو جرام. وشاركت في قصف تنظيم داعش عام 2015.

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مهمة الأسطول الأمريكيوكانت غواصة روسية من طراز B-237 Rostov-on-Don عبرت مضيق جبل طارق في بداية عام 2021، وتوجّهت إلى البحر الأبيض المتوسط، بعد أن عملت بالقرب من الجزر البريطانية وقرب قواعد الغواصات البريطانية، بحسب تقارير إعلامية.وكتب موقع إنتل سكاي على تويتر "طائرة " sub-hunter" التابعة للبحرية الأمريكية، وBoeing P-8A Poseidon ، وAE682E يقومون بدوريات قبالة الشواطئ اللبنانية في محاولة لنقل الغواصة الروسية B-237 Rostov-on-Don، "روستوف على نهر الدون"الغواصة الروسية المختفيةوكانت تقارير إعلامية إسرائيلية ذكرت أن الغواصة ROSTOV-NA-DONU "روستوف على نهر الدون" الروسية، التي اختفت، في مارس 2021، من المراقبة الأميركية قبالة سواحل فلسطين المحتلة. وقامت سفن حربية أمريكية وإسرائيلية عمليات بحث عنها.وذكرت التقارير أن الغواصة من طراز KILO، وتحمل 4 صواريخ كروز "عيار" برأس حربي يصل إلى 500 كيلو جرام. وشاركت في قصف تنظيم داعش عام 2015.مهمة الأسطول الأمريكيوكانت غواصة روسية من طراز B-237 Rostov-on-Don عبرت مضيق جبل طارق في بداية عام 2021، وتوجّهت إلى البحر الأبيض المتوسط، بعد أن عملت بالقرب من الجزر البريطانية وقرب قواعد الغواصات البريطانية، بحسب تقارير إعلامية.