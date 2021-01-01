اعلنت مصلحة الجمارك المصرية برئاسة الشحات الغتوري، عن انطلاق فعاليات المزاد العلني الأربعاء المقبل لبيع كمية من السيارات والمركبات المخزنة بساحة جمارك السيارات بمطار القاهرة و ارض المعارض بطريق صلاح سالم.
قال تقرير صادر عن مصلحة الجمارك، إنه من المقرر بيع 61 سيارة واردة من الخارج من ماركات عالمية شهيرة من السيارات الملاكي و ميني باص و دارجات نارية ورأس جرار.
أشارت المصلحة إلي أن عمليات معاينة السيارات بالنسبة للراغبين في الاشتراك بالمزاد، هي متاحة منذ الاسبوع الماضي وحتي قبل انطلاق فعاليات المزاد حتي الثانية عشر ظهرا.
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التعليقات على الاربعاء المقبل ..الجمارك تعرض 61 سيارة في مزاد علني .. تفاصيل
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