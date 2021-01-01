الاربعاء المقبل ..الجمارك تعرض 61 سيارة في مزاد علني .. تفاصيل

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الاربعاء المقبل ..الجمارك تعرض 61 سيارة في مزاد علني .. تفاصيل

اعلنت مصلحة الجمارك المصرية برئاسة الشحات الغتوري، عن انطلاق فعاليات المزاد العلني الأربعاء المقبل لبيع كمية من السيارات والمركبات المخزنة بساحة جمارك السيارات بمطار القاهرة و ارض المعارض بطريق صلاح سالم.

قال تقرير صادر عن مصلحة الجمارك، إنه من المقرر بيع 61 سيارة واردة من الخارج من ماركات عالمية شهيرة من السيارات الملاكي و ميني باص و دارجات نارية ورأس جرار.

أشارت المصلحة إلي أن عمليات معاينة السيارات بالنسبة للراغبين في الاشتراك بالمزاد، هي متاحة منذ الاسبوع الماضي وحتي قبل انطلاق فعاليات المزاد حتي الثانية عشر ظهرا.

اوضحت المصلحة أن عمليات البيع تخضع لقانون التعاقدات الحكومية برقم 182 لسنة 2018 وباشراف من هيئة الخدمات الحكومية و مصلحة الجمارك التابعتين لوزارة المالية


وكانت مصلحة الجمارك قد اعلنت في وقت سابق عن الافراج النهائي عن كميات من البضائع بواقع 12.21 ألف شهادة جمركية لبضائع متنوعة من السيارات والدخان والسلع الاستراتيجية بقيمة بلغت 1.5 مليار جنيه خلال مايو الماضي.

المصدر: صدى البلد

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